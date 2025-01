Tragédiához vezetett, hogy hulladékhalmok között érte a tűzvész az egyedül élő nőt

Megosztás itt:

Egy kétszintes, száz négyzetméteres családi ház három melléképülete égett hétfőn hajnalban Tiszavasváriban, az Ifjúság utcában. A katasztrófavédelemhez fél kettő körül érkezett a tűzesetről szóló bejelentés. Az egységek nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a családi ház melletti nyári konyha és két másik melléképület égett ötven négyzetméteren. A lángok a lakatlan családi ház egy részét is érintették. Az oltást az udvaron és az épületekben felhalmozott lomok nehezítették. A tűzoltók oltás közben az udvaron egy összeégett holttestet találtak, vélhetően a nyári konyhában élő idős nőt – tájékoztatta szerkesztőségünket a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószolgálata. A tűz megfékezése több mint három órán át tartott. A keletkezési körülményeket tűzvizsgálati eljárás során vizsgálja a katasztrófavédelem. A tiszavasvári tragédia helyszínén jártunk, ahol még a délelőtti órákban is füstölt a melléképület egy része, és a rengeteg a lom, amit az ott élő idős hölgy felhalmozott.

Az utcában élők és a szomszédok arról számoltak be, annyi mindent tárolt a hölgy az udvaron, hogy szinte csak egy kis folyosónyi területen lehetett közlekedni.

A tüzet fél kettő körül vettem észre, akkor már itt voltak a tűzoltók, és javában oltották a lángokat. Az elhunyt hölgyet nem igazán ismertem, ritkán beszéltünk. Többször is jelentettük már, hogy rengeteg a lom az udvaron, és kezdeni kellene valamit a helyzettel. Voltak is kint többször a különféle hatóságok emberei, de nem sikerült felszámolni a szeméthegyet. Olyan sok volt itt a kacat, hogy csak "egy kis ösvényen" át lehetett közlekedni az udvaron, nem is csoda, hogy tűzoltóknak ennyire nehéz volt a dolguk – mesélte egy utcában lakó nyugdíjas férfi. Azt is elárulta, a kigyulladt ingatlanban a hölgy egyedül élt, a gyermekei távolabb laknak.

