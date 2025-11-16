Keresés

2025. 11. 16. Vasárnap
Tragédia Komlón: lakástűzben vesztette életét egy idős férfi

2025. november 16., vasárnap 10:21 | MTI
tűz lakás idős férfi Komló

Meghalt egy idős férfi egy komlói társasházban történt lakástűzben vasárnap hajnalban - tájékoztatta a katasztrófavédelem helyettes szóvivője az MTI-t.

  • Tragédia Komlón: lakástűzben vesztette életét egy idős férfi

Dóka Imre közölte, egy első emeleti lakás húsz négyzetméteres helyiségében csaptak fel a lángok, a tűz átterjedt az erkélyre is, ahol felhalmozott lomok égtek.

Hozzátette, a tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, de az ingatlanban tartózkodó idős férfi életét a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett megmenteni. A tűz keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

A szóvivő emlékeztetett, az otthonokban lévő felesleges tárgyak és lomok tűzveszélyesek, és a menekülést is nehezítik.

MTI

Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét, legyen szó tanulásról, turizmusról vagy bármilyen fajta kapcsolatépítésről - jelentette be vasárnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

