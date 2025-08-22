Keresés

Kék hírek

TRAGÉDIA - A rendőrség szerint saját anyja végezhetett a Nagydorogon eltűnt kisbabával

2025. augusztus 22., péntek 13:00 | Borsonline

Megdöbbentő: az anyát gyanúsítják a kéthetes, nagydorogi kisfiú megölésével ezért a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Viktóriát gyanúsítottként hallgatta ki és kezdeményezte a letartóztatását.

  • TRAGÉDIA - A rendőrség szerint saját anyja végezhetett a Nagydorogon eltűnt kisbabával

A nagydorogi csecsemőgyilkosság mindenkit megdöbbentett. - írja a BORSONLINE. Most kiderült: az anyját gyanúsítják a nemzeti ünnepen eltűnt, kéthetes újszülött megölésével. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezte a 25 éves Viktória letartóztatását. A rendőrség a péntek délelőtti sajtótájékoztatón közölte: az igazságügyi orvosszakértő egyértelműen megállapította, hogy a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. A rendőrség 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés miatt kezdett nyomozni.

Mint arról a Bors beszámolt, a család augusztus 20-án jelentette be a rendőrségen a 2 hetes Zalánka eltűnését. Órákkal később Nagydorog közelében, egy kukoricásban találták meg a kisbaba holttestét.

Viktória és a vőlegénye egy házban, de külön lakrészben éltek a nő édesanyjával, Olgával. A pár szeretetben nevelte a nő előző kapcsolatából származó ötéves gyermekét is. Az ismerősök, illetve a saját, Facebook-posztjaik szerint is boldogan várták az első közös kisfiuk érkezését. Viktória szerettei biztosak a nő ártatlanságában.

 Az én lányom kiváló anya, ezt már a nagyobbik gyermeke nevelésével is bizonyította. Az utóbbi két hétben, Zalánka születése óta ki sem mozdult otthonról, hogy az idejét a kisbaba gondozására fordíthassa. Lelkiismeretesen szoptatta és fürdette őt. 20-án vitte a kisfiát először sétálni. Megfeledkezett arról, hogy a nemzeti ünnepen semmi sincsen nyitva, és adományruhát szeretett volna kérni a védőnőtől. Órákkal később zokogva jött haza, hogy elmondja, eltűnt a kisfia. Tőle tudom, hogy meglátott egy fekete autót, és a következő pillanatban elvesztette az eszméletét. Mire magához tért, sehol nem találta az unokámat - mondta a Borsnak Olga a tragédia másnapján. A nyomozás eddigi eredménye azonban arra enged következtetni, hogy Viktória az édesanyjának is hazudott. A rendőrség az indítékról és további körülményekről nem adott tájékoztatást a nyomozás érdekében és kérdezésre sem volt lehetőség a sajtótájékoztatón. 

Forrás: Borsonline

Fotó: Bors

 

Letartóztatták Renner Erika zaklatóját

Letartóztatták Renner Erika zaklatóját

 Az eljárás adatai szerint a férfi figyelemmel kísérte a lúgos orvosként közismertté vált férfi ellen folytatott bűnügyet, és arról sajátos, a jogerős ítélettől eltérő meggyőződése alakult ki, amely egyre inkább a rögeszméjévé vált.
