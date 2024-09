Továbbra is őt keresik égen-földön

A teol. hu úgy tudja, Dániel az elmúlt időszakban súlyos magánéletbeli gondokkal küzdött, éppen ezért akart Budapestről egy kis időre hazatérni. Ezt erősíti meg édesanyja felhívása is, amelyben azt írta, a fia rosszul érezte magát, mielőtt leszállt Kalocsa és Dusnok között egy buszról, mert rosszul érezte magát buszról és nyoma veszett . A férfit látó szemtanú beszámolója is arra utal, hogy Dániel ártani akart magának, amikor egy hídról a vízbe ugrott.

A portál közlése szerint a fiú történetét az édesanyja több Facebook-csoportban is megosztotta. Ennek eredményeként rengeteg komment érkezett vélt vagy valós észlelésekről. Volt, aki azt írta a kétségbeesett bejegyzés alá: Én pénteken láttam Dusnokon. Tizenhárom órakor leugrott a nagy hídról a Vajasba, majd kiúszott, felmászott a szalagkorláthoz és el is tűnt. Zavarodottnak látszott. Minden cuccát hátrahagyta a híd pillére mellett.

