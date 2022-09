Tóth Gabi: Ez most már tényleg sok volt

Megosztás itt:

Nem túlzás kijelenteni, hogy Tóth Gabi céltáblává vált az elmúlt időszakban, ami főképp annak volt betudható, hogy egyrészt felvállalta szoros kapcsolatát a vallással, valamint a politikai színtéren is sokkal nyíltabbá vált, ami sokak szerint eltért korábbi önmagától. Az énekesnő most a csalad.hu-n megjelent blogbejegyzésében taglalta, min ment keresztül az utóbbi időben, és milyen sérelmeket kellett elszenvednie az őt ért bántások miatt. Már korábban megjegyezte, hogy visszavonul a közösségi médiától, amire ezúttal is reflektált.

Azért is némítottam el az oldalaimat, hogy legalább azokat az embereket, akik szeretnek, támogatnak, ne tegyem ki ennek a hihetetlen mértékű gyűlöletcunaminak, amelynek én a középpontjába kerültem immár sokadik alkalommal. De most valami eltört bennem. Ezúttal nem tudok úgy tenni, mintha minden a legnagyobb rendben lenne

– írta az énekesnő, akinek elmondása szerint életének örömteli pillanatai mellett szeretne beszámolni az árnyoldalakról is, amelyekből az elmúlt időszakban kijárt rendesen.

Ami a legjobban fáj, hogy tényleg nem értem, mit tettem, amiért ezt tűrnöm kell. Milyen mértékű a bűnöm, ami miatt évek óta ki lettem kiáltva ellenségnek? A családtagjaim, a gyermekem halálát kívánni maradhat büntetlen?

– fejtette ki Tóth Gabi, ahogy azt is megjegyezte, rengetegszer teszi fel magának a kérdést, ha azok a személyek, akik gyűlölködnek, magukba néznének és önvizsgálatot tartanának, akkor is így vélekednének-e. Mint hozzátette, azon is szokott gondolkodni, tisztában vannak-e azzal az emberek, hogy olvassa a róla szóló cikkeket, hozzászólásokat, és belül kicsit belehal, de aztán oda kell fordulnia kétéves gyermekéhez, és úgy mosolyogni, mintha semmi nem történt volna.

„Napról napra, hétről hétre úgy kell itthon viselkednem, mintha a világban minden rendben lenne. Hogyan sírhatnék Hanni előtt, aki még elhiszi, hogy minden ember alapvetően jó? Vajon belegondolnak-e a nagy megmondók, hogy egy-egy lájkvadász poszt pont ugyanolyan kirekesztő és gyűlöletkeltő, mint ami ellen ők állítólag harcolnak?” – olvasható a bejegyzésben, amelyben az énekesnő azon is elmélkedett, hogy ha ezeknek a kommentelőknek az életét bírálná az egész ország, ők mit éreznének.

Ez most már tényleg sok volt. Annyira legyengültem mentálisan, érzelmileg és ennek következtében fizikailag is, hogy ennek az időszaknak nyoma maradt, és hogy stílszerű legyek, megkoronáztam egy Coviddal

– írta Tóth, majd részletezte, min ment keresztül a koronavírus miatt. Elmondása szerint az első napokban csak gyenge volt, majd mindent tünet sorra jelentkezett, ahogy az erejét is elvesztette. Hozzátette, akkor az összes félelme bekapcsolt, mivel attól tartott, hogy újraéli előző megbetegedése minden rossz pillanatát.

Olyan volt ez a Covid, mint egy tornádó… vagy ahogy a barátnőm mondta, mint a szerelem: mindent elsöprő. De szó szerint! Testileg, lelkileg teljesen szétszedett, de aztán összerakott. Mivel egyedül voltam bezárva a gondolataimmal és a fenti kérdéseimmel, próbáltam feldolgozni az eseményeket, és törekedtem arra, hogy meglássam bennük a jót, majd levonjam a tanulságot

– írta az énekesnő, aki kifejtette, hogy hisz abban, hogy minden okkal történik, és ez a megbetegedése kapcsán sem volt másképp. Megjegyezte, szüksége volt az egyedül eltöltött napokra, ahogy férje, Krausz Gábor is közelebb került lányukhoz, mivel több időt töltöttek együtt.

„Nagyon sokat tanultam magamról és Gáborról is. És bár ez a mostani gyűlöletkampány jobban megviselt, mint eddig bármelyik, valahol értem, miért kaptam. Hogy végképp ráébredjek: milyen csodálatos férjem van, milyen erősek vagyunk mi együtt, milyen szerencsések vagyunk, hogy vagyunk egymásnak, és van nekünk Hanni” – zárta sorait az énekesnő, aki kívánja azoknak az embereknek, akik néhány lájkért mindenre képesek, hogy találják meg a tökéletes társat, és ne kelljen könnyek között esti mesélt olvasniuk a gyerekeiknek.

