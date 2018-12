Tömegkarambol az M7-esen

2018. DECEMBER 21., PÉNTEK ÁDER JÁNOS ALÁÍRTA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MÓDOSÍTÁSÁT - TETTE KÖZZÉ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL. MEGÁLLAPÍTOTTA, HOGY A MÓDOSÍTÁS NEM ÜTKÖZIK AZ ALAPTÖRVÉNY RENDELKEZÉSEIBE, VALAMINT SZÁMOS ORSZÁGBAN A TÚLÓRA MÉRTÉKE A MAGYARORSZÁGIVAL MEGEGYEZÕ VAGY AZT MEGHALADÓ MÉRTÉKÛ. A FIDESZ-KDNP FELKÉSZÜLT AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRA, TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ VEZETI MAJD A FIDESZ-KDNP VÁLASZTÁSI LISTÁJÁT. AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTERT EGYBEN EURÓPAI BIZTOSNAK IS JELÖLIK - JELENTETTE BE A FIDESZ KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA. AZ ÚTFEJLESZTÉSI CÉLOKRA 2500 MILLIÁRD FORINTOT FORDÍT A KORMÁNY 2025-IG KÖZÖLTE AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER BERETTYÓÚJFALUBAN. BALOLDALI ELLENZÉK: EGY JELÖLTNEK KELL SZEMBEN ÁLLNIA TARLÓS ISTVÁNNAL A JÖVÕ ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON. A BALOLDALI PÁRTOK MEGEGYEZTEK A BUDAPESTI FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTI ELÕVÁLASZTÁSRÓL, A SZOCIALISTÁK HORVÁTH CSABÁT TÁMOGATJÁK, A TÖBBIEK HIVATALOSAN MÉG NEM ÁLLÍTOTTAK JELÖLTET. ELMARASZTALTA A BÍRÓSÁG MÁRKI-ZAY PÉTERT A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI KÓRHÁZRA TETT KIJELENTÉSEI MIATT. DOMOKOS LÁSZLÓ: A KÓRHÁZAK EGY RÉSZE TÖBBET KÖLT, MINT AMENNYIRE JOGOSULT LENNE MAGYAR IDÕK. 3 FORINTTAL CSÖKKENT A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRA, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZOTT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: INKÁBB AFRIKAI-ÁZSIAI-LATIN-AMERIKAI MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT AZ ENSZ-BEN, MINT GLOBÁLIS MONDTA NEW YORKBAN AZ ENSZ-KÖZGYÛLÉSEN. ÜDVÖZÖLTE ÉS HELYESNEK NEVEZTE A SZÍRIÁBÓL TÖRTÉNÕ CSAPATKIVONÁSRÓL HOZOTT AMERIKAI DÖNTÉST VLAGYIMIR PUTYIN. IZRAELBEN VÁRATLAN ARCULCSAPÁSNAK LÁTJÁK AZ AMERIKAI CSAPATKIVONÁST SZÍRIÁBÓL. BENJAMIN NETANJAHU: IZRAEL FOKOZZA ERÕFESZÍTÉSEIT IRÁN ELLEN SZÍRIÁBAN. AMERIKAI SAJTÓÉRTESÜLÉSEK SZERINT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MEGKEZDI KATONÁI KIVONÁSÁT AFGANISZTÁNBÓL IS. AMERIKAI BELBIZTONSÁGI MINISZTÉRIUM: MEXIKÓBAN KELL KIVÁRNIUK MENEDÉKKÉRELMÜK ELBÍRÁLÁSÁT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA IGYEKVÕ MIGRÁNSOKNAK. DONALD TRUMP: JIM MATTIS VÉDELMI MINISZTER FEBRUÁR VÉGÉN TÁVOZIK TISZTSÉGÉBÕL. REPUBLIKÁNUS ÉS DEMOKRATA PÁRTI POLITIKUSOK EGYARÁNT MÉLTATJÁK A LEMONDOTT JIM MATTIST. VEREKEDÉS TÖRT KI AZ UKRÁN PARLAMENTBEN, MIUTÁN EGY TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS AZ UKRÁN ORTODOX EGYHÁZ MOSZKVÁHOZ HÛ "SZÁRNYÁT" NÉVVÁLTOZTATÁSRA KÖTELEZTE. ÁTSZERVEZTÉK A HÍRSZERZÉST SZAÚD-ARÁBIÁBAN DZSAMÁL HASOGDZSI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSA UTÁN JELENTETTE A REUTERS. VLAGYIMIR PUTYIN: MOSZKVÁNAK NORMALIZÁLNIA KELL KAPCSOLATAIT WASHINGTONNAL. FELSZÁMOLTAK EGY OROSZ KÉMHÁLÓZATOT LITVÁNIÁBAN - JELENTETTE BE SAULIUS SKVERNELIS, A BALTI ORSZÁG MINISZTERELNÖKE. SÚJTÓLÉGROBBANÁS TÖRTÉNT EGY CSEHORSZÁGI BÁNYÁBAN, ÖT VÁJÁR MEGHALT, ÉS NYOLCAN ELTÛNTEK. AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOST A 471-ES FÕÚTON DEBRECEN ÉS HAJDÚSÁMSON KÖZÖTT. HÁROM MIGRÁNS BÚJT MEG EGY KAMIONBAN TOMPÁNÁL, JOGELLENESEN PRÓBÁLTAK BEJUTNI MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE. FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY DEMONSTRÁLÓT, AKI A KOSSUTH TÉREN RÁTÁMADT A RENDÕRÖKRE. KENDERÜLTETVÉNYT TALÁLTAK EGY HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI FÉRFI LAKÁSÁN, ÕRIZETBE VETTÉK. A GYERMEKVASÚT DECEMBER 24-ÉN HÛVÖSVÖLGYBÕL 12:10-KOR, SZÉCHENYIHEGYRÕL PEDIG 13:03-KOR INDUL, DECEMBER 25-TÕL 31-IG PEDIG MINDEN NAP A TÉLI HÉTVÉGI MENETREND SZERINT KÖZLEKEDIK. BKK: A FÕVÁROSI ÁTKELÕHAJÓ DECEMBER 24-26-IG, DECEMBER 31-ÉN ÉS JANUÁR 1-JÉN NEM KÖZLEKEDIK, DECEMBER 27-30-IG PEDIG A HÉTVÉGI MENETREND ÉRVÉNYES.