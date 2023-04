Megosztás itt:

Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke számolt be az újabb vérengzésről, amely annak ellenére is megtörténhetett, hogy az akol villanypásztorral is el volt kerítve.

A megyei tanács elnöke azt is elmondta, hogy a román és és európai döntéshozóktól is felelős hozzáállást várnak a kérdésben, szerintük a vadászati törvényben is külön kell kezelni az emberre is veszélyes vadállatok populációját.