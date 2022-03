Több rab is megszökhetett a megsérült börtönökből

Megosztás itt:

A bűnözők is kihasználhatják az Ukrajna és Oroszország közötti háborút. Egyetlen, ukrán menekülteket befogadó országnak sincs kapacitása arra, hogy egy ilyen mérvű menekülthullámban kiszűrje a belbiztonsági, bűnügyi szempontból kritikus belépőket. Sokan ráadásul iratok nélkül érkeznek és nincs pontos hír az ottani börtönökről sem: a tapasztalatok szerint háborús helyzetben mindig megnőhet a szökések száma.

Beregsuránynál egy autó csomagtartójában próbálta meg átjuttatni férjét Magyarország területén egy ukrán nő. Az embercsempészetet az Ukrán Állami Határőrszolgálat buktatta le. A férfit nem engedték tovább, rendőri kísérettel vitték vissza a legközelebbi katonai sorozó bizottsághoz. Feleségét nem fordították vissza, de ellene is eljárás indult.

Határrendész járőr figyeli a terepet a magyar - ukrán határszakaszon /Fotó: police.hu

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin hadseregének támadása óta a 18 és 60 év közötti, ukrán állampolgárságú férfiak nem hagyhatják el az országot. A legfrissebb adatok szerint a háború kitörése óta 4 millió ember intett búcsút szülőföldjének. Ukrajnából nagyrészt nők és gyermekek érkeznek, de az első napokban több száz férfi is át tudott még surranni a határon.

Teplán Tibor nyugdíjas nyomozó az 1990-es években szakértőnek számított az orosz ajkú, így az ukrán bűnözők elleni felderítésekben. Meglátása szerint egészen biztos, hogy a menekülthullámmal már most több bűnöző, szökevény átjutott az Ukrajnával szomszédos országokba.

– Jelenleg egyetlen, Ukrajnával határos ország rendőrségének és hírszerzésének sincs kapacitása arra, hogy a menekülteket nemzetbiztonsági és belbiztonsági veszélyeztetettség szempontjából elemezzék. Alapesetben a magányos, egyedül érkező férfiak a leggyanúsabbak, de jelen helyzetben a sorozás elől is menekülnek a férfiak, el kell fogadni, hogy valaki nem akar harcolni – mondta Teplán. – Ráadásul egy bűnöző is menekülhet a családjával, nincs mód a szűrésére, alaposabb kikérdezésére. Sokan jönnek iratok nélkül, a számuk csak nő majd a frontvonalon nyitott humanitárius folyosók megnyitása után. A regisztrációnál a menekültekre vonatkozó protokoll alapján el kell fogadni az általuk elmondottakat, utólagos ellenőrzéssel. Ha egy bűnöző, egy börtönből megszökött rab így jut be az országba, az természetesen nem várja majd be a késleltetett kontrollt, iratot szerez s továbbáll. Egy biztos, ahogyan a délszláv helyzetnél, ahogyan a szír háború területeiről, az ukrán-orosz háború felől érkező menekültáradatot is kihasználják a bűnözők, s erre számítaniuk kell a hatóságoknak.

A rendőrség jelenleg a menekültek minél gördülékenyebb fogadását, elhelyezését tartja legfontosabb feladatának a határon, természetesen minden beérkező adatait rögzítik, kockázatelemzés módszerével vizsgálják az iratok nélkül érkezők hátterét.

Blikk.hu