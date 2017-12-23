2017. december 23.,
szombat, Viktória napja

Több mint 100 kiló hasissal bukott le a drogcsempész

Hír TV

2017. december 23., szombat 07:31, frissítve: szombat 11:10

A szerb drogfutárt Röszkénél kapcsolták le a 355 millió forint értékű kábítószerrel.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda kábítószer birtoklása bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy 39 éves szerb állampolgárral szemben. A Police beszámolója szerint a férfi személyautójával 2017. december 22-én 2 óra 15 perckor jelentkezett belépésre a röszkei autópálya-határátkelőhelyen. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai szigorított vámvizsgálatot rendeltek el vele szemben.

 
Police.hu
 

A jármű ellenőrzésekor a fenéklemezen a pénzügyőrök átalakításra utaló nyomokat találtak. A kialakított rejtekhelyről több csomagban 112 kilogramm gyantaszerű anyag, valamint 9451 gramm növényi törmelék került elő. Az elsődleges vegyészszakértői vélemény szerint a megtalált anyag hasis, illetve marihuána. A rendőrök lefoglalták a kábítószert, melynek feketepiaci értéke körülbelül 355 millió forint.

 
Police.hu
 

A nyomozók a szerb férfit előállítását követően gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették, és előterjesztést tettek előzetes letartóztatására. A rendőrök szakértők bevonásával folytatják a nyomozást.

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