Több milliót csalt ki az internetes kamu-kereskedő

A vádirat szerint a miskolci elkövető 2022. évben elhatározta, hogy internetes hirdetésekben különböző olyan használati tárgyakat (mobiltelefon tartozék, játék, fülhallgató, kerti medence, trambulin, nyomkövető) kínál eladásra, amely nem voltak a birtokában, és nem is tervezte azok megszerzését. A férfi valódi szándéka a hirdetésre jelentkezők tévedésbe ejtése, és az így tévedésbe ejtett személyektől az általa kínált tárgyak vételárának megszerzése volt. Az elkövető a kicsalt pénzösszegeket saját céljaira fordította, miközben a vevők számára elérhetetlenné vált. A férfi a hirdetések egy részét álneveken adta közre, azok kitalált, valójában nem létező személyeket takartak.

Az elkövető 2022. év júniusától novemberig jogtalan haszonszerzési céllal 126 személyt, az ország minden tájáról, köztük Komárom-Esztergom vármegyéből, ejtett tévedésbe, akiknek ezzel összesen közel két millió forint kárt okozott.

Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a Tatabányai Járásbíróság a bűncselekmény elkövetését beismerő, büntetlen előéletű férfit börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje, vele szemben 650.597 forint vagyonelkobzást alkalmazzon és kötelezze őt a sértetteknek okozott kár megtérítésére.

Forrás: Tatabányai Járási Ügyészség

Fotó: Shutterstock