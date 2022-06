Több kocsira pályázott, de hamar pórul járt

Megosztás itt:

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága lopás bűntett gyanúja miatt folytat eljárást egy 31 éves férfival szemben, aki a gyanú szerint 2022. május 31 és június 1. közötti éjszaka több autóból is lopni akart.

A nyomozás adatai szerint a tettes 2022. május 31-én este fél 12 körül próbálkozott az első autóval, aminek az ajtaját kinyitotta, át is kutatta az autót, de ekkor még nem vitt el semmit.

A következő járműre éjfél körül csapott le. A furgon utasteréből ellopott egy fogót és egy lézeres távolságmérőt. Az elkövető az autó csomagterének ajtaját is megpróbálta kinyitni, de csak a kilincset tudta letörni. Erről az esetről egy környékbeli lakos felvételt is készített, amelyet a rendőrségnek is elküldött.

A „portya” utolsó állomására hajnali fél egy körül került sor. Ekkor ismért átkutatott egy autót a zsákmány reményében, de ezúttal üres kézzel távozott.

A XXI. kerületi rendőrök a feltételezett elkövetőt, a 31 éves F. Tibort egy órán belül elfogták. A nyomozók a férfit egyrendbeli lopás bűntett, valamint kétrendbeli lopás vétség kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

