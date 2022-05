Több halálos áldozatot követelő pokolgépes merényleteket követtek el Kabulban és Mazari-Sarífban

Megosztás itt:

A tartományi katonai parancsnok szóvivője szerint Mazari-Sarífban kisbuszokba rejtett pokolgépekkel robbantottak. Úgy tudni, legalább kilenc halálos áldozat és tizenöt sebesült van. "Az áldozatok mind civilek, köztük nők és gyermekek is vannak" - mondta egy kórházi illetékes.

Az afgán főváros Hazrat Zakaríja nevű mecsetjét is robbanás rázta meg a nap folyamán. Hálid Zadrán rendőrségi szóvivő szerint a célpont a hívők közössége volt. Az Emergency nevű olasz civilszervezet által működtetett egyik kabuli kórház szerint öt holttestet és több mint 12 sebesültet szállítottak be.

A hatóságok ugyanakkor csak két sebesültről számoltak be. Az északi Balh tartományban is pokolgépes merényletet követtek el, amelynek tizenöt sebesültje volt. Az utóbbi hónapokban száznál is több halálos áldozatot követelő terrorcselekmények hulláma söpört végig Afganisztánon. A legtöbb merénylet elkövetőjeként a tavaly hatalomra került radikális iszlamista tálibokkal ellenséges viszonyban lévő Iszlám Állam dzsihadista szervezet jelentkezett.

