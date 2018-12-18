2018. december 18.,
kedd, Auguszta napja

Tizenöt évet kapott a férjét leszúró zalai nő

Hír TV

2018. december 18., kedd 13:40, frissítve: kedd 15:00

15 évet kapott a férjét leszúró zalai nő. Az 55 éves elkövető és férje négy éve költöztek szét.

Az áldozat és a tettes közösen gondoztak egy nagykanizsai pincét, és annak környékét. 2017. augusztus 5-én együtt italoztak, a sértett napközben késsel fenyegette a nőt, majd egy hintaágyban elaludt, gyilkosa álmában szúrta le. Az ítélet jogerős.

Jelen ügyben a gondatlanság szóban sem kerülhet, a vádlott egy kifejezetten szándékos magatartással okozott sérülést a sértettnek, tehát kifejezetten szándékos volt ahogy a 20 cm pengehosszúságú kést a sértett mellkasába szúrta, meglehetősen nagy erővel – mondta az ítélet kihirdetésekor Tóth Sándor, a Pécsi Ítélőtábla tanácselnöke. 

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