Titokban temették el az RTL Klub valóságshowjának szereplőjét

Még a barátok, ismerősök sem tudtak arról, hogy elbúcsúztatták a 29 éves Bata Krisztiánt, aki a ValóVilág 6. szériájában szerepelt.

MÁJUS 31-ÉN KÖVETETT EL ÖNGYILKOSSÁGOT EGY AUSZTRIAI TELEPÜLÉSEN, UNTERPREMSTÄTTENBEN, AHOL A HALÁLA ELŐTT HÁROM ÉVIG ÉLT.

Noha az egykori villalakó halála körül sok volt a rejtély, a Blikk ausztriai információi szerint egy cserbenhagyásos baleset következményeitől tarthatott annyira, hogy végül az öngyilkosság mellett döntött.

Krisztián édesanyja korábban azt mondta a Blikknek, csak azt szeretné, ha a fiát hazahoznák Magyarországra, hogy végső búcsút vehessen tőle. A családhoz közel álló, a neve elhallgatását kérő ismerős most arról tájékoztatotta a lapot, hogy Krisztián holttestét nemrég hazaszállították,

AZ ÉDESANYJA PEDIG A MÚLT CSÜTÖRTÖKÖN TELJES TITOKBAN ELTEMETHETTE FIÁT.

"Gyakorlatilag csak a család tudott a temetésről, édesanyja, Edit sem szerette volna, ha sokan jelen vannak. Szűk családi körben akart elbúcsúzni Krisztiántól, és mindenképpen azt szerette volna, ha Hajdúnánáson van Krisztián végső nyughelye, ahol született és ahol ő is él. Koporsós temetés volt, Edit teljesen összetört, de ez így van, amióta megtudta, hogy Krisztián nincs többé. Nagyon szerette a fiát – mondta szomorúan a Blikknek a család ismerőse.

Itt, Hajdúnánáson temettük el a fiamat. Nem tudok most még sem róla, sem a fájdalmamról beszélni.

- mondta az asszony a Blikknek, aki a Facebookon búcsúztatta el a fiát.

"Nem tudom, mit kell ilyenkor tenni, nem tudom, hogyan lehetne könnyebb. Te voltál nekem az erő, aki mindig vigyáz rám, akkor is, amikor nem voltál itt. Te voltál nekem az igaz szeretet, aki mindig figyelt rám és csak adott és adott, mert hatalmas szíved volt. Te voltál az én csibészem, aki mindig meg tudott nevettetni. Te voltál az, aki megmondta a frankót, ha kell, és talpra állított. A cinkostársam is voltál, mert te voltál az, aki előtt nem voltak titkaim. Te voltál maga az élet. Én voltam a világon a legbüszkébb, hogy az anyukád lehetek. És az is leszek mindig, mert most igaz, egy másik helyre költöztél, de a te anyókád maradok mindig. Én innen próbálok vigyázni rád, te pedig onnan rám. Mert ez olyan kötelék, amit még a halál sem választhat el. Nagyon szeretlek" – írta az édesanya a Facebookon.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelki elsősegély-számot!

