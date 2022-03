Tetoválásai alapján, rajongói azonosították a feldarabolt pornóst

Megosztás itt:

Minden egyes részletében borzasztó és drámai ügyben nyomoznak a hatóságok, miután egy fiatal nő holttestének darabkáira bukkantak műanyag zsákokba bugyolálva az útszélen.

Az olasz Carol Maltesi földi maradványai március 19-én kerültek elő a Lombardia régióban fekvő Borno településéről. Az egygyermekes édesanyát ekkor már hónapok óta keresték: a 26 éves nőről ugyanis januárban hallottak utoljára. Azonosítása azonban nem volt egyszerű, gyilkosa ugyanis mindent megtett, hogy megnehezítse a hatóságok munkáját. A rendőrség azonban közzétett pár olyan fotót, amin Maltesi tetoválásai látszódtak, ezek alapján pedig a nő rajongói be tudták őt azonosítani.

A megcsonkított anyuka ugyanis felnőttfilmesként dolgozott Charlotte Angie néven, OnlyFans-oldalának köszönhetően havi szinten átszámítva akár 4-4,5 millió forintot is megkeresett. Nem csoda hát, hogy testének minden porcikáját, így jellegzetes mintáit is sokan ismerték.

Beazonosítása után a nő gyilkosa is rendőrkézre került, aki nem más, mint exe és egyben szomszédja, Davide Fontana, aki azóta bevallotta: egy köztük kirobbant vitát követően végzett a nővel. Fogott egy kalapácsot és agyonverte, ezt követően pedig feldarabolta, az arcát összeégette, a maradványait pedig lefagyasztotta. Később megszabadult a fagyasztott testdaraboktól.

Nem csak ezzel igyekezett megúszni a kegyetlen gyilkosságot: a nő telefonjáról több üzenetet is küldött, mintha áldozata még életben lenne, anyjának például azt írta: otthagyta a pornót, de most erről nem tudnak észletesebben beszélni. Sőt, amikor a holttest előkerült, és jelentkeztek a rajongók, Fontana még ekkor is menekülni próbált, olyan üzeneteket kiküldve a nő nevében, mint "a tetoválások tényleg hasonlítanak az enyémekre, de jól vagyok".

Fontanát jelenleg őrizetben tartják, emberölés és bizonyítékok eltüntetése ellene a vád.

Carol Maltesi egy hatéves kislányt hagyott hátra – írja a Daily Star.

Borsonline