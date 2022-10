Terhes nőt végzett ki, amit ezután tett, azonban talán még szörnyűbb volt

Megosztás itt:

Brutális, szinte felfoghatatlan gyilkossági ügyben mondták ki a tettes bűnösségét a héten: egy 29 éves nő hosszan tervezte, hogy kivégez egy fiatal, terhes anyát azért, hogy a magzatot megszerezhesse.

A texasi Taylor Rene Parker két évvel ezelőtt, 2020 októberében több, koponyára mért ütéssel, valamint 100 késszúrással végezte ki a hároméves kislánya mellett második gyermekét váró, 21 éves Micelle Simmons-Hancockot. Itt azonban nem állt meg: ezt követően kivágta a 21 éves áldozatból a magzatot. Azt tervezte, hogy elrabolja és sajátjaként neveli fel, a csöppség azonban nem sokkal később életét vesztette.

Előre kitervelte

Parker jó előre megtervezte, hogy gyilkosság útján jut gyerekhez. Állítólag barátját akarta így megtartani, aki ekkor már el akarta hagyni – a (nem létező) baba hírére azonban valószínűleg meggondolta magát. A nő a gyilkosság előtti időszakban úgy öltözködött, mintha terhes lenne, közösségi oldalain is többször beszámolt születendő gyerekéről, sőt, még babaváró partit is szervezett, miközben a világhálón olyan dolgoknak nézett utána, mint hogy miként kell egy 35. héten világra jött babát gondozni – áldozata ugyanis épp a terhessége 35. hetében járt, amikor végzett vele. Az ügyész szerint ennél egyértelműbb bizonyítékokat nem is kaphattak volna arra nézve, hogy nem hirtelen jött a gyilkosság ötlete.

Taylor Rene Parkert végül gyilkosság és emberrablás vádjában is bűnösnek mondták ki. Ügyvédje sokáig ez utóbbi vád alól próbálta tisztázni a nőt, mondván: a méhből kivágott baba sosem élt, így nem is lehetett elrabolni és fogva tartani. A szakértők szerint azonban a gyermek igenis életben volt, és csak később hunyt el. Az esküdtszék egy óra alatt hozta meg az ítéletet – írja a Mirror.

A tárgyalás végső szakaszában már csak egyetlen kérdés nyitott: Taylor Rene Parkerre tényleges életfogytig tartó börtönbüntetés jár, melynek értelmében soha, semmilyen körülmények közt nem helyezhető szabadlábra, vagy pedig halálra ítélik – az állam törvényei ugyanis ezt is lehetővé teszik.

Borsonline