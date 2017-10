Tényi: Súlyos vádak érik a Szcientológia Egyházat

A PORSCHE HUNGÁRIA NYERTE A RENDÕRSÉGNEK ÉS A HONVÉDSÉGNEK ÚJAUTÓ-VÁSÁRLÁSRA KIÍRT TENDER TÖBB MINT FELÉT. A 45 MRD-OS KERETBÕL SZÁLLÍTHAT MÉG A PAPPAS AUTÓ, A MAGYAR SUZUKI ÉS A SCHILLER. JÓVAL TÖBBEN JELENTKEZNEK A KORMÁNY ÁLTAL MEGHIRDETETT ENERGIATÁMOGATÁSOKRA, MINT AMEKKORA A KERET NÉPSZAVA. MEGÉRKEZETT AZ INFLUENZA ELLENI VÉDÕOLTÁS A HÁZIORVOSOKHOZ, 1,3 MILLIÓ ADAG ÉRHETÕ EL TÉRÍTÉSMENTESEN. BÁRÁNDY GERGELY: A BALOLDAL A KÖZÖS EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL SZÓLÓ TÁRGYALÁSOK VÉGÉN JELENTI BE MINISZTERELNÖK-JELÖLTJÉT RJ. FELJELENTÉSKIEGÉSZÍTÉST RENDELT EL AZ ORFK A JOBBIK SOROS GYÖRGY ELLENI FELJELENTÉSE ÜGYÉBEN. TÖBB MINT HÚSZ KÉRDÉSRE KELL VÁLASZOLNIA A KORMÁNYNAK AZ ORSZÁGGYÛLÉS MA VÉGET ÉRÕ ÜLÉSÉN. A SZABADSÁGPÁRTTAL KEZD KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOKAT AZ AUSZTRIAI VÁLASZTÁSOKON NYERTES OSZTRÁK NÉPPÁRT. 2,5 MILLIÁRD EURÓVAL TARTOZNAK A GÖRÖG FOGYASZTÓK AZ ÁLLAMI ÁRAMSZOLGÁLTATÓNAK. SZÍRIA KEVESEBB MINT 5 SZÁZALÉKA MARADT A DZSIHADISTÁK KEZÉN KÖZÖLTE AZ OROSZ VÉDELMI MINISZTER. MEGVÁLASZTOTTA ÚJ KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁT A KÍNAI KOMMUNISTA PÁRT. WASHINGTON BÜNTETÕINTÉZKEDÉSEKET HOZ A MIANMARI VEZETÉS ELLEN A ROHINGJA KISEBBSÉG ELLENI ERÕSZAK MIATT. ENSZ: AUGUSZTUS 25. ÓTA 580 EZER ROHINGJA MENEKÜLT BANGLADESBE. MA TARTJA ALAKULÓ ÜLÉSÉT A NÉMET BUNDESTAG. 10 EZER LEJES PÉNZBÜNTETÉST KAP ROMÁNIÁBAN, AKI MEGTAGADJA GYERMEKÉTÕL A VÉDÕOLTÁST. RENDKÍVÜLI ÜLÉSEN VITATJA MEG A KATALÁN PARLAMENT, HOGY KIKIÁLTSÁK-E A FÜGGETLENSÉGET. A SPANYOL KORMÁNY ÜGYVIVÕ TESTÜLETET NEVEZ KI A KATALÁN PARLAMENT HELYÉRE, HA EZT A MADRIDI SZENÁTUS IS ELFOGADJA. BELGA GAZDASÁGI MINISZTER: 1,2 MILLIÓ MUNKAHELY SZÛNHET MEG AZ EU-BAN, HA NAGY-BRITANNIA RENDEZETLENÜL TÁVOZIK AZ UNIÓBÓL. AZ AUTONÓMIA BÕVÍTÉSÉRE SZAVAZTAK LOMBARDIÁBAN ÉS VENETÓBAN, MINDKÉT TARTOMÁNYBAN A SZAVAZÓK TÖBB MINT 90%-A TÁMOGATTA. MEGSZAVAZTA A ROMÁN SZENÁTUS A KISEBBSÉGEK NAPJÁT NEMZETI ÜNNEPPÉ NYILVÁNÍTÓ TÖRVÉNYKEZDEMÉNYEZÉST. ANDREJ BABIS KORMÁNYALAKÍTÁSSAL MEGBÍZOTT KORMÁNYFÕJELÖLT: CSEHORSZÁGNAK A V4-EKEN KÍVÜL IS PARTNEREKET KELL KERESNIE AZ EU-BAN. AZ USA ÉS JAPÁN FOKOZNI FOGJA A NYOMÁST ÉSZAK-KOREÁRA - ÁLLAPODOTT MEG DONALD TRUMP ELNÖK ÉS ABE SINZÓ JAPÁN KORMÁNYFÕ. JELÖLTEK HÍJÁN EL KELL HALASZTANI A NOVEMBER 1-JÉRE TERVEZETT ELNÖK- ÉS PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT AZ IRAKI KURDISZTÁNBAN. ÖT JÁRMÛ ÜTKÖZÖTT AZ M3-ASON DOMONYVÖLGYNÉL A BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALON, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.