Szörnyűség Tiszalalpáron

2018. DECEMBER 3., HÉTFÕ
NEMCSAK AZ ELNÖKVÁLASZTÁST, AZ ALELNÖKVÁLASZTÁST IS ELÕRE LEOSZTHATTÁK A JOBBIKBAN.
A HÍRTV BIRTOKÁBA KERÜLT HANGFELVÉTELEN SZÁVAY ISTVÁN A SZAVAZÁS ELÕTT TUDHATTA, HOGY KIK LESZNEK AZ ALELNÖKÖK ÉS AZT IS, HOGY HÁNY SZAVAZATOT KAPNAK MAJD.
SZÁVAY ISTVÁN JOBBIKOS KÉPVISELÕ LEMONDOTT PARLAMENTI MANDÁTUMÁRÓL.
SZÁVAY ISTVÁN FACEBOOKON AZT ÍRTA: LEMONDÁSÁVAL ARÁNYOS FELELÕSSÉGET VÁLLALT.
FIDESZ: BRÜSSZEL ELVENNÉ A KÖZÉP-EURÓPAI TAGÁLLAMOK, KÖZTÜK MAGYARORSZÁG PÉNZÉT ÉS A SOROS-SZERVEZETEKNEK ADNÁ.
A CEU MINDEN AMERIKAI AKKREDITÁCIÓJÚ PROGRAMJÁT BÉCSBEN INDÍTJA EL 2019 SZEPTEMBERÉBEN KÖZÖLTE AZ EGYETEM.
MSZP: A CEU-T "KISEPRÛZTÉK" MAGYARORSZÁGRÓL.
KORMÁNYSZÓVIVÕ: A SOROS-EGYETEM ÚGY MEGY, HOGY MARAD, SOK KÉPZÉSÉT TOVÁBBRA IS BUDAPESTEN TARTJA.
AZ EGÉSZ ÜGY NEM MÁS, MINT EGY SOROS-FÉLE POLITIKAI BLÖFF, AMIVEL A KORMÁNY NEM KÍVÁN FOGLALKOZNI.
AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: MINDENKINEK VESZTESÉG A CEU TÁVOZÁSA ÉTÉKELTE AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉG FACEBOOK-OLDALÁN.
ORBÁN VIKTOR: NEM ISMEREK OLYAN GAZDASÁGI ÜGYET, AMELYNEK AZ ÉRTÉKE MEGHALADNÁ 800 ÉV BARÁTSÁGÁT KÖZÖLTE HIVATALOS LÁTOGATÁSA SORÁN ZÁGRÁBBAN.
HORVÁT KORMÁNYFÕ: A MAGYAR MINISZTERELNÖK LÁTOGATÁSA FONTOS SZEREPET JÁTSZIK A KÉT ORSZÁG KAPCSOLATÁNAK ELÕMOZDÍTÁSÁBAN.
TELEFONOS TÁJÉKOZTATÓ KAMPÁNYT INDÍT A FIDESZ A CSALÁDOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓRÓL.
SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER FOGADTA AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ENERGIAÜGYI IRODÁJÁNAK VEZETÕJÉT.
KÁSLER MIKLÓS: LEZÁRULT 19 NAGYTELJESÍTMÉNYÛ DIAGNOSZTIKAI ÉS TERÁPIÁS GÉP KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSA, A TENDER ÉRTÉKE 250 MILLIÓ FORINT.
SZAKSZERVEZETEK: NEM TÖRTÉNT ÉRDEMI VÁLTOZÁS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSAI ÜGYÉBEN.
IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST TARTANAK VASÁRNAP A VESZPRÉM MEGYEI MEGYEREN A KORÁBBI POLGÁRMESTER LEMONDÁSA MIATT.
A PÉNZTÁRI HOZZÁJÁRULÁS AZ EGYIK LEGJOBB MUNKÁLTATÓI JUTTATÁS MARAD - KÖZÖLTE AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE.
ÁRUFELTÖLTÕK HAGYHATJÁK EL A TESCÓT A VÁLLALATI ÁTSZERVEZÉS MIATT A KARÁCSONYI BEVÁSÁRLÁSI SZEZONBAN MAGYAR IDÕK.
4,5%-RA EMELTE AZ IDEI GDP-ELÕREJELZÉSÉT A GKI, 2019-RE PEDIG 3,2%-OS NÖVEKEDÉST VÁR.
4 ÓRÁRA RÖVIDÍTETTE A 100 KM ALATTI UTAZÁSRA SZÓLÓ VONATJEGYEK ÉRVÉNYTARTAMÁT A MÁV.
BRUTTÓ 2 FT-TAL CSÖKKENTI A 95-ÖS BENZIN ÉS BRUTTÓ 6 FT-TAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT SZERDÁN A MOL.
EMMANUEL MACRON KÉRÉSÉRE A MINISZTERELNÖK FOGADJA A "SÁRGA MELLÉNYESEK " KÉPVISELÕIT ÉS A PARLAMENTI PÁRTOK VEZETÕIT.
RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT KIHIRDETÉSÉT KÉRTE A FRANCIA RENDÕRSÉG A PÁRIZSI ZAVARGÁSOK MIATT.
AZ ÜZEMANYAGADÓ EMELÉSE ELLENI TÜNTETÉSEK SORÁN 110-EN MEGSÉRÜLTEK, KÖZTÜK 17 RENDÕR.
FRANCIA OKTATÁSI MINISZTÉRIUM: KÖZÉPISKOLÁSOK IS CSATLAKOZTAK A SÁRGAMELLÉNYESEK MOZGALMÁHOZ.
VARGA MIHÁLY: MAGYARORSZÁG NEM TÁMOGATJA AZ ÖNÁLLÓ EURÓZÓNA-KÖLTSÉGVETÉS LÉTREHOZÁSÁT HANGSÚLYOZTA BRÜSSZELBEN.
ÚJABB VÁDEMELÉST JAVASOL AZ IZRAELI RENDÕRSÉG AZ ÜGYÉSZSÉGNEK BENJAMIN NETANJAHU KORMÁNYFÕ ÉS FELESÉGE ELLEN A TÖBBI KÖZT KORRUPCIÓ GYANÚJÁVAL.
URUGUAYI ELNÖK: URUGUAY ELUTASÍTOTTA A HAZÁJÁBAN KORRUPCIÓVAL GYANÚSÍTOTT VOLT PERUI ELNÖK MENEDÉKKÉRELMÉT.
DONALD TRUMP "ÉRDEMLEGES FEGYVERZETKORLÁTOZÁST SZERETNE MOSZKVÁVAL ÉS PEKINGGEL.
NATO-FÕTITKÁR: A NATO POLITIKAI ÉS GYAKORLATI SEGÍTSÉGET NYÚJT UKRAJNÁNAK.
DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK SEGÍTSÉGET KÉRT A PAKISZTÁNI MINISZTERELNÖKTÕL AZ AFGÁN KORMÁNY ÉS A TÁLIBOK KÖZÖTTI TÁRGYALÁSOK ÚJRAINDÍTÁSÁHOZ.
ANTONIO GUTERRES ENSZ-FÕTITKÁR: A VILÁG TÚL KEVESET TESZ A KLÍMAVÁLTOZÁS MEGÁLLÍTÁSÁÉRT.
COP24-VEZETÕ: ÉLETTEL KELL MEGTÖLTENI A PÁRIZSI KLÍMAMEGÁLLAPODÁST, HOGY KÉT CELSIUS-FOK ALATT TARTSUK A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉST.
KÖRÜLBELÜL 65 EZREN TÜNTETTEK AZ ÉGHAJLATVÉDELEMÉRT BRÜSSZELBEN A COP24 MEGKEZDÉSE ELÕTT.
DAVID ATTENBOROUGH: AZ ELMÚLT ÉVEZREDEK LEGNAGYOBB FENYEGETÉSE A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖZÖLTE A COP24 ÜLÉSÉN.
UKRÁN HÍRPORTÁL: POROSENKO AZ UKRÁN-OROSZ BARÁTSÁGI SZERZÕDÉS MEGSZÜNTETÉSÉT JAVASOLJA.
KÖZEL HÁROM SZÁZALÉKKAL EMELKEDETT A KÕOLAJ ÁRA, MIUTÁN OKTÓBER KÖZEPE ÓTA CSAKNEM 30 SZÁZALÉKKAL CSÖKKENT REUTERS.
HÁROM ÛRHAJÓSSAL A FEDÉLZETÉN ELINDULT BAJKONURBÓL AZ ÛRÁLLOMÁSRA A SZOJUZ MSZ-11 ÛRHAJÓ.
KATASZTRÓFAVÉDELEM: KIGYULLADT EGY TANYA TISZAALPÁRNÁL, AZ ÉPÜLETBEN KÉT FÉRFI TARTÓZKODOTT, AZ EGYIK MEGHALT.
A NAPPALI HÕMÉRSÉKLET EMELKEDÉSE MELLETT, BORÚS, CSAPADÉKOS IDÕ VÁRHATÓ A HÉTEN, ESÕ, ÓNOS ESÕ, HAVAZÁS IS LEHETSÉGES OMSZ.
BUDAPESTRE ÉS HAT MEGYÉRE ADOTT KI ELSÕFOKÚ FIGYELMEZTETÉST AZ OMSZ ÓNOS ESÕ VESZÉLYE MIATT.
MISKOLCON, NYÍREGYHÁZÁN, SAJÓSZENTPÉTEREN ÉS SZOMBATHELYEN KIFOGÁSOLTNAK MINÕSÍTETTÉK A LEVEGÕT.
IDÕSZAKOS ÚTLEZÁRÁSOKRA SZÁMÍTHATNAK AZ AUTÓSOK A 2-ES FÕÚT DUNAKESZI-GÖD SZAKASZÁN DECEMBER 3. ÉS 7. KÖZÖTT ÉJSZAKÁNKÉNT.