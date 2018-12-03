2018. december 3.,
hétfő, Ferenc, Olívia napja

Szörnyűség Tiszalalpáron

Hír TV

2018. december 3., hétfő 19:33, frissítve: hétfő 20:02

Bennéget egy ember egy tanyán.

A lángok a tiszaalpári épület egyik szobájában csaptak fel, ketten voltak a helyiségben, a másik ember nem sérült meg. A házból három gázpalackot is kivittek a tűzoltók.

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