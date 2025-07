Szörnyű tragédia, egy fiatal férfi halt meg a keszthelyi strandon

Megosztás itt:

A bejegyzés szerint egy 36 éves fiatalember rosszul lett vízibiciklizés közben és életét vesztette az esti órákban. A partra vitték, próbálták megmenteni, de sajnos nem sikerült. Jelenleg is zajlik a helyszínelés, emiatt a mólót le kellett zárni. A fiatalemberrel együtt volt párja is, ő kért segítséget - számolt be róla a zaol.hu.

"Keszthely városa nevében szeretném kifejezni részvétemet szeretteinek, családjának. Amint bővebb információnk lesz erről a szörnyű tragédiáról, tájékoztatni fogjuk önöket" - írta közösségi oldalán a városvezető.

zaol.hu