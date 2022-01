Szolgálatba tartott, fatolvajokat fogott

Megosztás itt:

Munkatársunk január 26-án nem sokkal dél előtt tartott munkába, amikor Harc környékén egy – háromfős – gyanúsan viselkedő társaságot észlelt, akik az út melletti erdős területről cipelik ki a kivágott fát, és azt egy személyautóba rakodják. A férfiak, mikor észrevették, hogy figyelik őket, beszálltak a kocsiba, és elindultak. Kollégánk utánuk ment, szolgálatba helyezte magát és Janyapusztánál ellenőrizte a társaságot, majd értesítette munkatársait, akik rövid időn belül a helyszínre értek.

A járőrök a kocsiban mázsányi kivágott fát és egy elektromos fűrészt is találtak. Megállapították azt is, hogy a fát engedély nélkül vágták ki és akarták elszállítani a harci lakosok. Az autó vezetőjéről az is kiderült, hogy jogosítvány nélkül közlekedett, és korábban el is tiltották már a vezetéstől. A rendőrök a 41 éves férfit őrizetbe is vették. Ellene és két társa ellen lopás miatt indítanak eljárást, valamint a sofőrt engedély nélküli vezetés miatt is feljelentették.

Police.hu

kép: Police.hu