Szoftveres trükkel lopott el 30 milliót egy békéscsabai dohánybolti eladó

Megosztás itt:

A Békés Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint vádat emeltek egy 61 éves, békéscsabai nő ellen, aki a gyanú szerint több mint 30 millió forinttal rövidítette meg munkáltatóját egy helyi Nemzeti Dohányboltban.

A szoftveres trükk mechanizmusa

A büntetlen előéletű nő 2017 óta dolgozott az üzletben. A visszaélés lehetőségét a bolt által használt speciális készletkezelő szoftver működése teremtette meg, amely online és offline módban is üzemelt. Bár a jövedéki termékek (dohányáru) ára rögzített volt, a nem hatósági áras termékek (pl. italok, édességek) árát a cégvezetés online állította be, ám a bolti eladóknak is volt jogosultságuk az offline felülethez a beérkező áruk rögzítése miatt.

A vádirat szerint a nő felismerte a rendszer sebezhetőségét: az offline felületen a szabadáras termékek eladási árát jóval alacsonyabbra módosította, mint a hivatalos online ár. Amikor a vevő készpénzzel fizetett, az eladó a valós árat kérte el, de a gépbe – a tranzakció véglegesítése előtt végrehajtott módosítással – már a csökkentett összeget rögzítette. A két összeg közötti különbözetet pedig kivette a kasszából.

Éveken át tartó fosztogatás

A bűncselekmény-sorozat 2020 januárjától egészen 2023 szeptemberéig tartott. Ez idő alatt az alkalmazott rendszeresen manipulálta a készletnyilvántartást és a bevételeket. A módszerrel okozott kár meghaladja a 30 millió forintot, amelyből a terhelt mindössze 550 ezer forintot térített meg.

A Békéscsabai Járási Ügyészség a nőt jelentős kárt okozó, információs rendszer felhasználásával elkövetett, folytatólagos és üzletszerű csalás bűntettével vádolja. Az ügyészség indítványában végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől való eltiltás kiszabását kérte a bíróságtól.

Forrás: MTI

Fotó: Hirling Bálint - Origo