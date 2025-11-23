Keresés

2025. 11. 23. Vasárnap Kelemen, Klementina napja
Szoftveres trükkel lopott el 30 milliót egy békéscsabai dohánybolti eladó

2025. november 23., vasárnap 11:30 | MTI
Békéscsaba Bűnügy Csalás Sikkasztás Dohánybolt

A nem hatósági áras termékek szoftveres átárazásával trükközött az a dohánybolti alkalmazott, aki 2020 és 2023 között rendszeresen dézsmálta a kasszát. A különbözetből származó illegális bevétel meghaladta a 30 millió forintot.

  • Szoftveres trükkel lopott el 30 milliót egy békéscsabai dohánybolti eladó

A Békés Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint vádat emeltek egy 61 éves, békéscsabai nő ellen, aki a gyanú szerint több mint 30 millió forinttal rövidítette meg munkáltatóját egy helyi Nemzeti Dohányboltban.

 A szoftveres trükk mechanizmusa

 A büntetlen előéletű nő 2017 óta dolgozott az üzletben. A visszaélés lehetőségét a bolt által használt speciális készletkezelő szoftver működése teremtette meg, amely online és offline módban is üzemelt. Bár a jövedéki termékek (dohányáru) ára rögzített volt, a nem hatósági áras termékek (pl. italok, édességek) árát a cégvezetés online állította be, ám a bolti eladóknak is volt jogosultságuk az offline felülethez a beérkező áruk rögzítése miatt.

A vádirat szerint a nő felismerte a rendszer sebezhetőségét: az offline felületen a szabadáras termékek eladási árát jóval alacsonyabbra módosította, mint a hivatalos online ár. Amikor a vevő készpénzzel fizetett, az eladó a valós árat kérte el, de a gépbe – a tranzakció véglegesítése előtt végrehajtott módosítással – már a csökkentett összeget rögzítette. A két összeg közötti különbözetet pedig kivette a kasszából.

 Éveken át tartó fosztogatás

 A bűncselekmény-sorozat 2020 januárjától egészen 2023 szeptemberéig tartott. Ez idő alatt az alkalmazott rendszeresen manipulálta a készletnyilvántartást és a bevételeket. A módszerrel okozott kár meghaladja a 30 millió forintot, amelyből a terhelt mindössze 550 ezer forintot térített meg.

A Békéscsabai Járási Ügyészség a nőt jelentős kárt okozó, információs rendszer felhasználásával elkövetett, folytatólagos és üzletszerű csalás bűntettével vádolja. Az ügyészség indítványában végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől való eltiltás kiszabását kérte a bíróságtól.

Forrás: MTI

Fotó: Hirling Bálint - Origo

