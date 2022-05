Szívszaggató részletek: Hónapok óta tervezhette 8 éves fia gyilkosságát a somogyi apa

Megosztás itt:

Ne gyere be, hívd a 112-őt! Ez állt azon a cédulán, amit egy 41 éves férfi hagyott a háza előtt a Somogy megyei Hetesen tegnap. Ezután bement és szíven szúrta a 8 éves kisfiát, majd saját magával is végzett.

A férfi bosszút akart állni élettársán, aki többször is megcsalta, a gyereket pedig el akarta tiltani az apától. Orsós Norbert mindent megtett a fiáért, szerette Márkót, érthetetlen, miért, hogyan választotta ezt a megoldást - írja Blikk.

A testvére törte rájuk az ajtót, majd sikoltozni kezdett, hívjunk rendőrt, mentőt, óriási a baj!- emlékezett vissza K. Zoltán, aki az első között ment segíteni a vészjósló kiáltásra. - Rengeteg volt a vér, mint egy mészárszéken, döbbenetes volt. Még vert a szíve Norbinak meg a gyereknek is. Belülről volt bezárva az ajtó, szó sem lehet arról, hogy itt valami idegen gyilkolt volna, Norbi mellett még ott volt a kés. Két mentőhelikopter is jött, az orvosok megpróbáltak mindent, de egy óra múlva üresen szálltak fel, a gyerek és az apa is meghalt.

A férfinek bírói végzése volt arról, hogy rendszeresen láthassa gyermekét, ám az utóbbi időben arról panaszkodott, a gyerek anyja nem csak a szerelem érzését vette el tőle, hanem a gyereket is el akarja tiltani, belebetegedett a gondolatba is. Emiatt a szívével is akadtak problémái, munkát sem kapott, kezdtek összecsapni a feje felett a hullámok. Azt senki nem gondolta volna, hogy ilyen végzetes döntés hozott, mindenkit megdöbbentett az eset.

Borsonline