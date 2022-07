Szívrohamot okozhat a hidegfront

Megosztás itt:

Egész héten forróság volt, tegnap az ország több pontján 35-36 fokos hőséget kellett elviselnünk, ma viszont jelentősen visszaesik a hőmérséklet, és "csak" 26-27 fok várható – tájékoztatta lapunkat a Meteo Klinika igazgatója, Pintér Ferenc, aki hozzátette: a hőmérséklet ilyen fokú ingadozása mindenki számára megterhelő, de vannak, akik különösen érzékenyek. – Egyéni adottságoktól függ, hogy kire milyen hatással van az időjárás ilyen jellegű alakulása, de különösen veszélyes lehet a szívbetegekre, krónikus betegségben szenvedőkre, idősekre és gyerekekre. Megnőhet a szívinfarktusok, sztrókok és a balesetek száma is. Ilyenkor még az egészséges emberek is sokkal figyelmetlenebbek, agresszívebbek lehetnek, mert a szervezetük kifárad. Nem tudunk koncentrálni és ez hatással van a munkavégzési képességünkre, és az autóvezetésre is – tájékoztat a meteogyógyász.

Pintér Ferenc hozzátette: próbáljuk meg csökkenteni a szervezet terhelését, kerüljük a stresszes helyzeteket, fizikai túlterheléseket, ne fogjunk nehéz és megterhelő munkába. Ma már az időjárásra érzékenyeknek hatékony megoldást nyújthat a meteogyógyászati kivizsgálás és kezelés.

– Egyre többen érzékenyek az egyre extrémebb időjárási változásokra, a fronthatásokra. Egy alapos kivizsgálás után azonban személyre szóló kezeléssel biztosítani lehet a beteg állapotának jelentős javulását – hívja fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc.

Borsonline