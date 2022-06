Szisszentett egy Coronitát, miután a két hetes Minit oszlopnak csapta

Megosztás itt:

Két személy haladt a IX. kerületi Dési Huber utcában az egyik legnagyobb budapesti autómegosztós vállalkozás tulajdonában lévő Mini gépkocsival, amikor a személyautó vezetője a Valéria térhez érve elveszthette uralmát a járműve felett, majd az út menti villanyoszlopnak csapódott.

Helyszíni információk szerint a gépkocsi vezetője, amikor felfogta, hogy mit csinált a mindössze kettő hetes Minivel, kiszállt a járműből, és az idegességét csillapítva kibontott egy alkoholos tartalmú italt.

A helyszíni légalkoholos mérés során kiderült továbbá az is, hogy a gépkocsi vezetője már a balesetet megelőzően alkoholos befolyásoltság alatt állt.

A gépkocsi jobb első ülésén egy hölgy utazott, akit a kiérkező mentőszolgálat megkülönböztető fény hangjelzést használva szállított kórházba.

A gépkocsi vezetője és utasa nem használta a biztonsági övét, a hölgy sérülései valószínűleg ebből adódott.

Amennyiben a vérvétel során a sofőr esetében 0,25 fölé megy a véralkoholszint értéke, és a hölgy sérülései súlyosnak bizonyulnak, akkor az eset a bűncselekmény kategóriába sorolható, amely rendőrségi eljárást von maga után.

Nem lesz olcsó ez a kis út

A SHARE NOW Általános Szerződési Feltételeinek §11 és §12 és §16-os paragrafusa értelmében, amennyiben baleset vagy károkozás következik be és az eljáró hatóságok megállapítják, hogy a Felhasználó megsértette a közúti közlekedés szabályait, úgy a biztosítási felelősségkorlátozás nem érvényesül, ezáltal a SHARE NOW jogosult a teljes casco biztosítási önrészt áthárítani a Felhasználóra, valamint a SHARE NOW átháríthatja a balesetből adódó költségeket, illetve károk összegét.

Mindemellett a Felhasználó felelős a SHARE NOW járművel elkövetett közlekedési szabálysértések vagy bűncselekmények következményeiért. A Felhasználó köteles megtéríteni minden ebből eredő kárt, és teljeskörűen mentesíteni a SHARE NOW-t harmadik személyek követelései alól.

Amennyiben a felhasználó alkohol, kábítószerek vagy a vezetési képességet hátrányosan befolyásoló gyógyszerek hatása alatt vezeti a járműveket, a járművek biztosítója a bekövetkezett károkat nem téríti meg, így ebben az esetben a felhasználó a SHARE NOW oldalán felmerülő valamennyi kárt, akár a SHARE NOW járműben vagy harmadik személyek vagyonában keletkeznek, teljes mértékben köteles megtéríteni, illetve a felelősségbiztosítónak visszatéríteni.

Áll a ShareNow-t üzemeltető Wallis Autómegosztó Kft. szabályzatában.

