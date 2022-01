Szilágyi Liliána reagált apja és húga leveleire

Megosztás itt:

„Apám megnyilvánulására nem kívánok reflektálni, mert úgy gondolom, teljes mértékben önmagáért beszélnek a sorai. Nem vagyok hajlandó nyílt vagdalkozásba kezdeni, mert ez az egész ügy sokkal, de sokkal értékesebb annál, minthogy szappanoperát csináljunk belőle. A gyűlölet és a támadás csak rossz dolgot tud létrehozni. Én senkit nem akartam és nem is akarok tönkretenni, egyszerűen saját magamat szeretném tisztázni” – írja Szilágyi Liliána a posztban, majd a későbbiekben húgához fordul, mert „máshogy sajnos nem tudom eljuttatni hozzá a szavaimat”.

„Drága kicsi húgom! Gerda! Tudom, hogy olvasod ezeket a sorokat. Tudd, hogy amióta megszülettél, Te vagy a legnagyobb motivációm. Minden, amit tettem és teszek, az nagy részben azért van, hogy egyszer Te is szabadon tudj élni! Mérhetetlen erő van benned, és tudom, hogy nagyon-nagyon mélyen vagy most, de igenis egy igazi harcos és túlélő vagy! Mindig is az voltál! Sajnálom, ha nem érted, miért történik most mindez. Sajnálom, hogy úgy alakult minden, hogy ott kell legyél! Legfőképpen pedig sajnálom, hogy önmaga védelme érdekében ugyanúgy pajzsként használ téged és a nevedet apánk, mint engem egykor. Ez nem a Te szégyened! Elmondhatatlanul szeretlek és hiányzol! De küzdök érted. Anyuval küzdünk érted minden téren!”

