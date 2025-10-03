Keresés

Magyar szexuális ragadozók csuklóján kattant a bilincs Hollandiában

2025. október 03., péntek 08:14 | MTI
rendőrség elfogás szexuális ragadozó

Elfogtak két, szexuális bűncselekmények miatt körözött magyar férfit Hollandiában - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken a police.hu oldalon.

  • Magyar szexuális ragadozók csuklóján kattant a bilincs Hollandiában

A gyanú szerint az egyik férfi 2021 tavaszán többször is szexuális kapcsolatot létesített egy 14. életévét be nem töltött lánnyal, közben több alkalommal is kábítószerrel kínálta a kiskorút.

A Dunakeszi Rendőrkapitányságon indult nyomozás az ügyben. Az eljárás során a nyomozók azonosították az elkövetőt, aki azonban egy idő után elérhetetlenné vált, tartózkodási helyét nem lehetett megállapítani, így belföldi és európai elfogatóparancsot is kiadtak vele szemben, mert gyanították, hogy külföldre szökött.

A másik esetben minősített emberkereskedelem miatt folytatott eljárást a Budapest Rendőr-főkapitányság.

Az adatok alapján a férfi hatalmi, befolyási helyzetével visszaélve huzamosabb időn keresztül szexuális cselekményt végeztetett egy többszörösen kiszolgáltatott helyzetben lévő sértettel.

A körözött a nyomozás során szintén elérhetetlenné vált, ezért ellene is elfogatóparancsot bocsátottak ki, illetve intézkedtek európai és nemzetközi körözésének elrendeléséről is.

Mind a dunakeszi, mind a budapesti nyomozók kérték a KR NNI célkörözési egységének a segítségét a körözöttek elfogásában, tekintve, hogy olyan adatok merültek fel, hogy mindketten Hollandiában tartózkodhatnak, így a magyar fejvadászok az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül felvették a kapcsolatot a holland célkörözési egységgel, majd szoros együttműködésüknek köszönhetően azonosították tartózkodási helyüket.

Az első férfit szeptember 23-án Zwolle városában fogták el a holland rendőrök, míg a másikat szeptember 28-án Beuningen településen.

Mindketten a munkahelyükön - egy étteremben, illetve egy boltban - tartózkodtak, mikor rajtuk ütöttek.

A két elfogott magyar körözött kiadatásáról a holland bíróság fog dönteni, míg annak végrehajtásáról, a Magyarországra történő kísérésről az Országos Rendőr-főkapitányság gondoskodik - áll a közleményben.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

Etika és MI: Magyar támogatással indul új nemzetközi kutatás

Etika és MI: Magyar támogatással indul új nemzetközi kutatás

 A mesterséges intelligencia (MI) etikai vonatkozásainak kutatására jött létre 1 millió dolláros magyar támogatással konzorcium a magyarországi Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Amerikai Katolikus Egyetem között - jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön, miután tárgyalt a Washingtonban működő felsőoktatási intézmény vezetésével.

Tűz volt a makói kórház területén – Tragédia! Egy kórházi dolgozó életét vesztette

Tűz volt a makói kórház területén – Tragédia! Egy kórházi dolgozó életét vesztette

 Tragédiával végződött a tűz, amely a makói kórház területén keletkezett csütörtök délután. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) tájékoztatása szerint a tűz a kazánházban csapott fel, míg a kórház tájékoztatása szerint egy raktárépületben keletkezett. Bár a lángokat a tűzoltók gyorsan eloltották, az eset halálos áldozattal járt: egy kórházi dolgozó életét vesztette. Az eset kivizsgálása azonnal megindult.
Pizsamaparti az iskolában: jogerősen börtönre ítélték a zalai pedagógust a 15 éves fiú zaklatásáért – Soha többé nem taníthat

Pizsamaparti az iskolában: jogerősen börtönre ítélték a zalai pedagógust a 15 éves fiú zaklatásáért – Soha többé nem taníthat

 Súlyos ítélet született egy zalai általános iskola tanárának ügyében. A Keszthelyi Járásbíróság börtönbüntetésre ítélte és véglegesen eltiltotta a foglalkozásától azt a férfit, aki visszaélt hatalmi helyzetével, és szexuálisan akart közeledni egy 15 éves diákjához. Az eset a Reziben működő iskolában történt, ahol az intézmény tette meg a feljelentést.
