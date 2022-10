Szexet szervezett fiának 10. szülinapjára egy anya

Megosztás itt:

Egy gyámhivatali jelzés és a hozzá csatolt videó felvételek alapján indultak meg a Pest megyei rendőrök 2021. május 6-án. A felvételeken egy fiatalkorú lány és egy 10 éves kisfiú szexuális együttléte volt látható. A háttérben egy hang utasítása és hangos nevetések hallatszottak: „Cseréljetek helyet!” Egyértelmű volt, hogy az aktusnál többen jelen voltak.

A Pest megyei rendőrök még aznap sorra begyűjtötték a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyanúsítottjait. Kihallgatták a 10 éves gyermek édesanyját, a 33 éves K. Szandrát, aki gyermekét és a kamaszlányt is rávette az aktusra születésnapi ajándékként. Az anya személy szabadságát őrizetbe vételével korlátozták.

A szexuális együttlétről készített felvételek készítőjének is felelni kellett. A 21 éves E. Nikolettet is gyanúsítottként hallgatták ki, mivel megengedte az általa bérelt ház használatát, valamint közreműködött az aktus létrejöttében, és a felvétel készítésében.

A felvételt a kisfiú egyik ismerőse rögzítette telefonjával, majd több ismerősének tovább küldte. A nyomozók megtalálták és lefoglalták, - az akkor 16 éves fiút gyermekpornográfia bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

K. Szandra nem tett vallomást, a 15 éves kamaszlány pedig annyit mondott, hogy félt az erőszakos és fenyegetőző anyától. A felvételt készítő fiatal védekezésében elmondta, hogy K. Szandra úgy fenyegette meg a tinédzser lányt, hogy attól ő is megijedt, amennyiben nem „csinálja meg” a kisfiával.

A police.hu azt írja, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya az azóta is letartóztatásban lévő K. Szandra ellen a tizenkettedik életévét be nem töltött, hozzátartozója sérelmére, felbujtóként elkövetett szexuális erőszak, valamint kiskorú veszélyeztetése bűntettének, a 15 éves lány ellen tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettének, E. Nikolett ellen kiskorú veszélyeztetése, és gyermekpornográfia bűntettének, valamint a felvételt készítő fiatalkorú fiú ellen gyermekpornográfia bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást befejezte, az ügy iratait átadta az ügyészségnek.

