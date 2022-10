Szervkereskedő migránsok ölhettek meg egy 12 éves kislányt Párizsban

Megosztás itt:

Szerverkereskedők ölhették meg azt a 12 éves francia kislányt, akinek a holttestét egy bőröndben találták meg pénteken Párizsban. A különösen kegyetlen gyilkosság miatt, amely túlzás nélkül egész Franciaországot megrázta, a rendőrség eddig hat személyt vett őrizetbe. Az üggyel kapcsolatban a hatóságok gyakorlatilag teljes hírzárlatot rendeltek el, de a nyomozáshoz közel álló személyekre hivatkozva több francia hírportál is arról számolt be, hogy a gyilkosság fő gyanúsítottja egy húszas évei közepén járó, észak-afrikai származású bevándorló nő.

A 12 éves Lola holttestét levágott fejjel, összekötözött végtagokkal, vágott sebekkel a testén, pólyába bugyolálva találta meg egy hajléktalan férfi Párizs 19. kerületében október 14-én, péntek este 11 órakor. A kislány egy sikátorban hagyott bőröndbe volt belegyömöszölve, pár utcára a lakhelyétől.

A halottkém jelentése szerint az áldozat teste számokkal volt teleírva, ami arra enged következtetni, hogy a szerveit a feketepiacon akarták értékesíteni - igaz, ezt a feltételezést egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.

Mint később kiderült, Lola péntek délután nem érkezett haza az iskolából, ezért szülei jelentették az eltűnését a rendőrségen. A kislány édesapja, aki gondnokként dolgozik abban a társasházban, ahol él, visszanézte az épület biztonsági kameráinak felvételeit, melyekből az látszott, hogy Lola a halála előtt nem sokkal bement a ház főbejáratán egy a család számára ismeretlen nővel. A gyilkosság feltehetően az épületben történt, a kislányt ugyanis soha többé nem láttak kimenni, a nő viszont egy bőröndöt maga után húzva távozott.

Szemtanúk elmondása szerint a feltételezett elkövető, akit többen is észak-afrikai származásúnak írtak le, meglehetősen zavart volt, miközben a kislány holttestét rejtő bőröndöt húzta maga után az utcán. Többen is látták, ahogy embereket szólít meg, hogy segítsenek neki cipekedni, sőt, állítólag egy taxit is hívott magának, de a viselkedése miatt a sofőr megtagadta tőle a fuvart.

Körbe- körbe cipelte a bőröndöt, amit még egy kávézó előtt is otthagyott, hogy átmenjen az utca túloldalára a pékségbe venni egy croissant, és úgy jöjjön vissza, mintha mi sem történt volna

- fogalmazott egy, a BFMTV-nek nyilatkozó szemtanú, aki látta a gyanúsítottat. Meg nem erősített források szerint a nő pénzért akarta átadni egy férfinak a bőröndöt, aki ezt arra hivatkozva utasított el, hogy az áldozat meghalt. A gyilkosság feltételezett elkövetője valószínűleg ezt követően döntött úgy, hogy az utcán hagyja a holttestet.

A sokkoló gyilkossággal kapcsolatban a francia rendőrség eddig összesen hat embert, köztük az ügy első számú gyanúsítottját is őrizetbe vette. Úgy tudni, mindannyian algériai származásuak. Az ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság vádjával előzetes letartóztatásban tartja őket.

Miután a sajtóban híre ment, hogy Lola gyilkosság áldozata lett, a gyászolók rögtönzött emlékhelyet hoztak létre a kislány lakhelyénél. A ház főbejáratánál többen is virágcsokrokat, mécseseket és szívhez szóló üzeneteket helyeztek el.

Amélie, akinek a fia egy osztályba járt Lolával, azt mondta az AFP hírügynökségnek, hogy a jövőben biztosan nem fogja hagyni, hogy a gyermeke egyedül járjon iskolába. "Ez borzalmas, félek a gyerekeimet a környéken hagyni" - fogalmazott egy másik, névtelenséget kérő édesanya a portálnak.

A helyi oktatási hivatal egyébként egy pszichológusokból álló csoportot vezényelt Lola iskolájába, hogy szakemberek segítsenek az osztálytársainak feldolgozni a lány halálát.

Borsonline