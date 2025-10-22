Számos intézkedést hozott a miskolci városvezetés a közbiztonság javításáért + videó

Megosztás itt:

A Miskolci Önkormányzati Rendészet és a járatkísérők intézkednek egy villamosmegállóban cigarettázó és hangoskodó férfival szemben. Sajnos nem egyedi esetről van szó, de az elmúlt időszak intézkedéseivel egyre gyakrabban és gyorsabban tudják kiszűrni a problémás személyeket. Ezt pedig a városlakók is üdvözlik. Megújították a térfigyelő rendszert, ennek köszönhetően például néhány perc alatt véget vetettek egy tömegverekedésnek a belvárosban. Emellett a tömegközlekedési eszközökön a járatkísérők biztosítják a zavartalan utazást.