2018. augusztus 27.,
hétfő, Gáspár napja

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Szalagkorlátnak ütközött, majd szakadékba zuhant

Hír TV

2018. augusztus 27., hétfő 16:58

Életét vesztette egy motorkerékpáros, miután szalagkorlátnak ütközött és szakadékba zuhant a Kőröshegy és Bálványos közötti úton hétfőn.

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a motoros a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy a tragédia az M7-es autópálya felhajtóján történt, a helyszínelés idejére az érintett szakaszt lezárták.

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