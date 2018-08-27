Szalagkorlátnak ütközött, majd szakadékba zuhant

2018. AUGUSZTUS 27., HÉTFÕ
KEDDEN TÉR VISSZA SZABADSÁGÁRÓL ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK KÖZÖLTE HAVASI BERTALAN.
A MINISZTERELNÖKI SAJTÓIRODÁT VEZETÕ HELYETTES ÁLLAMTITKÁR MEGERÕSÍTETTE: ORBÁN VIKTOR SZEPTEMBER 18-ÁN TÁRGYAL VLAGYIMIR PUTYINNAL.
EMMI: EGYRE TÖBB A PROBLÉMÁS GYEREK, EZÉRT SZOCIÁLIS SEGÍTÕK DOLGOZHATNAK SZEPTEMBERTÕL AZ ÓVODÁKBAN ÉS AZ ISKOLÁKBAN.
A HÉTEN VIZSGÁLJA MAGYARORSZÁG ÁLLAMADÓS-BESOROLÁSÁT A FITCH RATINGS.
CSÕDKÖZELBE KERÜLT AZ MSZP, A PÁRT ELADNÁ INGATLANJAIT, MERT A VÁLASZTÁSRA FELVETT HITELEKET SEM TUDJA KIFIZETNI PESTISRACOK.HU.
50 MILLIÓS ÓVADÉK ELLENÉBEN SZABADLÁBRA HELYEZNÉ CZEGLÉDY CSABÁT A SZEGEDI JÁRÁSBÍRÓSÁG; A CSONGRÁD MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG FELLEBBEZ A DÖNTÉS ELLEN.
CZEGLÉDY ELLEN BÛNSZERVEZETBEN ELKÖVETETT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI CSALÁS BÛNTETTE MIATT FOLYIK ELJÁRÁS.
ALAPJOGOKÉRT KÖZPONT: VISSZA KELL TÉRNI AZ ELSÕ BIZTONSÁGOS ORSZÁG ELVÉHEZ.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: ZSÁKUTCÁK AZOK AZ ELKÉPZELÉSEK, AMELYEK AZ UNIÓS TAGÁLLAMOK GYENGÍTÉSÉT CÉLOZZÁK KOSSUTH RÁDIÓ.
SZIJJÁRTÓ: DÉLI HATÁRAINKNÁL BEBIZONYÍTOTTUK, HOGY AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ SZÁRAZFÖLDÖN MEGÁLLÍTHATÓ; EZT KELL TENNI A FÖLDKÖZI-TENGEREN IS.
A MAGYAR ÉS AZ OLASZ KORMÁNY EGYETÉRT ABBAN, HOGY VÉGET KELL VETNI A MIGRÁNSOKAT MEGHÍVÓ POLITIKÁNAK TETTE HOZZÁ A KÜLÜGYMINISZTER.
SZEPTEMBER 1-JÉTÕL INDUL A DIGITÁLIS JÓLÉT HITELPROGRAM KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK.
MÁR A HÉTEN MEGÉRKEZIK A SZEPTEMBERI CSALÁDI PÓTLÉK, A GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTÕ ELLÁTÁS ÉS A GYET A JOGOSULTAK BANKSZÁMLÁJÁRA.
MÁTÓL ADHATJÁK BE A TÁMOGATÁSI KÉRELMEKET A PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK PIACOK FEJLESZTÉSÉRE.
RÉTVÁRI BENCE: ZAJLIK A KISMAMA-SZÖVETKEZETEK JOGSZABÁLYI FELTÉTELEINEK KIDOLGOZÁSA, FÉRFIAK IS BELÉPHETNEK.
SZEPTEMBER 3-TÓL LEHET JELENTKEZNI A MÁSODIK DIPLOMAMENTÕ PROGRAMRA, A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE FEJENKÉNT LEGFELJEBB 300 EZER FORINT.
NÕTT A CSOK-KIHELYEZÉS A MÁSODIK NEGYEDÉVBEN, A BANKOK 20 MRD FT TÁMOGATÁST JUTTATTAK EL ÜGYFELEIKHEZ KÖZÖLTÉK A PÉNZINTÉZETEK.
2 MILLIÓ EURÓS MAGYAR KORMÁNYZATI ADOMÁNYBÓL ÚJULT MEG EGY IRAKI TELEPÜLÉS, AMELYET AZ ISZLÁM ÁLLAM TAROLT LE MAGYAR IDÕK.
FRUITVEB: JÓ MINÕSÉGÛ ÉS NAGY MENNYISÉGÛ LEHET AZ IDEI SZÕLÕTERMÉS M1.
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: HATÁLYBA LÉPTEK A BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓ RENDELKEZÉSEI.
FICSAK: TÖBB TÍZEZER FORINTOT SPÓROLNAK AZ IDEI TANÉVKEZDÉSKOR A CSALÁDOK M1.
ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET: A HIDEGFRONT ÉS A CSAPADÉKOS IDÕ MIATT A PARLAGFÛ POLLENKONCENTRÁCIÓJA CSÖKKENT.
ORBÁN VIKTOR KEDDEN MILÁNÓBA UTAZIK, AHOL A MIGRÁCIÓS SZABÁLYOKRÓL FOLYTAT EGYEZTETÉST MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTERREL.
KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI EREDMÉNYEK SZERINT A SZERB LAKOSSÁG 55 SZÁZALÉKA TÁMOGATJA AZ ORSZÁG UNIÓS CSATLAKOZÁSÁT.
EMMANUEL MACRON: FRANCIAORSZÁG PROGRAMOT KÉSZÍT ELÕ AZ EURÓPAI VÉDELEM MEGERÕSÍTÉSÉRE, MELY NEM ÉPÜLHET AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKRA.
KATONAI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT IRÁN ÉS SZÍRIA.
ENSZ: A MIANMARI HADSEREG A NÉPIRTÁS SZÁNDÉKÁVAL GYILKOLT HALOMRA ÉS ERÕSZAKOLT MEG KISEBBSÉGI ROHINGJÁKAT.
TÖBB EZREN TÜNTETTEK MOLDOVA FÕVÁROSÁBAN A KORMÁNY KORRUPCIÓJA ELLEN.
PARTRA SZÁLLHATTAK A CATANIA KIKÖTÕJÉBEN ÖTÖDIK NAPJA VESZTEGLÕ MENTÕHAJÓN TARTÓZKODÓ MENEKÜLTEK.
AZ OLASZ BELÜGYMINISZTER AZUTÁN ENGEDÉLYEZTE A MIGRÁNSOK BELÉPÉSÉT AZ ORSZÁGBA, HOGY A KATOLIKUS EGYHÁZ VÁLLALTA A GONDOZÁSUKAT.
MEGÖLT KÉT EMBERT, MAJD ÖNGYILKOS LETT EGY 24 ÉVES FÉRFI EGY FLORIDAI E-SPORT VERSENYEN, MERT ELVESZTETTE A JÁTÉKOT.
MEGHALT 81 ÉVES KORÁBAN AZ AGYDAGANATBAN SZENVEDÕ JOHN MCCAIN ARIZONAI REPUBLIKÁNUS SZENÁTOR.
JOHN MCCAIN HELYÉRE AZ ARIZONAI KORMÁNYZÓ NEVEZ KI ÚJ SZENÁTORT.
ÚJABB AMERIKAI SZANKCIÓK LÉPTEK ÉLETBE OROSZORSZÁG ELLEN A BRIT-OROSZ KETTÕS ÜGYNÖK, SZERGEJ SZKRIPAL MEGMÉRGEZÉSE MIATT.
OROSZ VÉDELMI TÁRCA: A BRIT TITKOSSZOLGÁLATOK PROVOKATÍV VEGYIFEGYVER-TÁMADÁSOKAT SZERVEZNEK DZSIHADISTÁK RÉSZVÉTELÉVEL SZÍRIÁBAN.
ILDÍBBEN KÉT NAPON BELÜL VEGYI TÁMADÁS VÁRHATÓ - JELENTETTE KI AZ OROSZ VÉDELMI MINISZTÉRIUM SZÓVIVÕJE.
AZ AFGÁN ÉS AZ AMERIKAI LÉGIERÕ KÖZÖS MÛVELETBEN, LÉGICSAPÁSSAL MEGÖLTE AZ ISZLÁM ÁLLAM AFGANISZTÁNI VEZETÕJÉT.
ISMÉT ÕRIZETBE VETTÉK ALEKSZEJ NAVALNIJ OROSZ ELLENZÉKI POLITIKUST.
A LÍBIAI KORMÁNYT TÁMOGATÓ RIVÁLIS CSOPORTOK CSAPTAK ÖSSZE TRIPOLIBAN, EGY EMBER MEGHALT, HÁRMAN MEGSEBESÜLTEK.
LEÉGETT A NAGYVÁRAD FÕTERÉN ÁLLÓ GÖRÖG KATOLIKUS PÜSPÖKI PALOTA.
MONTENEGRÓI HATÁRÕRSÉG: FELÉRE CSÖKKENT A MIGRÁNSOK SZÁMA MONTENEGRÓBAN A HATÁRVÉDELEM MEGERÕSÍTÉSE ÓTA.
BRAZÍLIA NEM KORLÁTOZZA A VENEZUELÁBÓL MENEKÜLÕK BEVÁNDORLÁSÁT JELENTETTE KI A BRAZIL ELNÖK.
PÓTKERÉK CSAPÓDOTT EGY TEHERAUTÓ UTASTERÉBE AZ M1-ESEN BÁBOLNÁNÁL, A BALESETBEN EGY 19 ÉVES NÕ MEGHALT.
MEGHALT EGY MOTORKERÉKPÁROS, MIUTÁN SZALAGKORLÁTNAK ÜTKÖZÖTT ÉS SZAKADÉKBA ZUHANT A SOMOGY MEGYEI BÁLVÁNYOSNÁL.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT GÉPKOCSI KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN, A KÖRNYE ÉS OROSZLÁNY KÖZÖTTI ÚTON, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.
EMELKEDIK AZ ÜZEMANYAGOK ÁRA: A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ IS 3 FORINTTAL DRÁGUL SZERDÁN.
VÁDAT EMELTEK EGY FÉRFI ELLEN, AKI DROG HATÁSA ALATT 50 AUTÓT RONGÁLT MEG A VI. KERÜLETBEN, TAVALY JANUÁRBAN.
MÁTÓL VÁLTOZIK A BALATONI HAJÓK, KOMPOK MENETRENDJE, A SZEPT. 9-IG TARTÓ UTÓIDÉNYBEN KEVESEBB JÁRAT KÖZLEKEDIK.
HOLNAP SZABADUL A BÖRTÖNBÕL EVA REZESOVÁ. A SZLOVÁK NÕ 2012-BEN ITTASAN OKOZOTT KÖZÚTI BALESETET, AMIBEN NÉGY EMBER MEGHALT.