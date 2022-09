Szalagavatón akarta elcsábítani kiskorú diákját a tanárnő

Megosztás itt:

A 39 éves Julie Kinsey Hoover állítólag alkoholfogyasztásra biztatta 17 éves diákját, és egyértelmű szexuális utalásként hozzá is dörgölőzött a kamaszhoz a floridai Point of Grace keresztény iskola bálján – olvasható a DailyStar oldalán. Mint később kiderült: a tanárnő korábban igencsak pikáns tartalmú üzeneteket küldött egy másik kamasznak, ráadásul nem is keveset. Végül épp ezek az üzenetek buktatták le, miután a fiú anyja megtalálta azokat gyermeke mobilján. Mondanunk sem kell: az asszony azonnal értesítette a hatóságokat, akik nyomozni kezdtek, aminek köszönhetően a tanárnő hamarosan a rendőrségen kötött ki.

Mint arról a hatóságok a helyi sajtónak beszámoltak: a tanárnő márciusban kezdte szexuális tartalmú üzenetekkel bombázni egyik diákját. Úgy tűnik azonban, hogy nem járhatott sikerrel a fiatal becserkészése, mert áprilisban, a szalagavató bálon más taktikához folyamodott, és egy akkor 17 éves srácot próbált meg leitatni, miközben – a kiskorú beszámolója szerint – a nő többször is odament hozzá a táncparketten, és elkezdte rázni, illetve hozzádörzsölni a fenekét.

Mondanunk sem kell: ha kimondják bűnösségét, a volt tanárnő aligha gyakorolhatja többet a hivatását.

Borsonline