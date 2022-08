Szakított a lottónyertes pár, Laura milliárdokkal lépett le

Megosztás itt:

Élete legboldogabb napját élte át a brit pár, Kirk Stevens és szerelme, Laura Hoyle, amikor megnyerték a 'Lottó egy életen át' nevű szerencsejáték fődíját. Ez azt jelentette, hogy a pár 10 ezer fontot kap 30 éven keresztül, ami összesen 3,6 millió fontot, azaz több mint másfél milliárd forintot jelentett a közös kasszába.

Nem csoda, ha a boldogan pezsgőző, a kettejük nevét tartalmazó csekkel pózoló páros fotója bejárta az egész országot, ugyanis az egész történet egy megvalósult álomnak tűnt: a Rolls-Royce mérnökeként dolgozó Kirk ugyanis fülig beleszeretett Laurába, olyannyira, hogy a férfi megkérte imádottját, hogy költözzön hozzá. Laura percek alatt beköltözött a jól szituált férfi három hálószobás házába, ahol semmilyen költségbe nem kellett beszállnia, csak a heti 25 fontba kerülő lottót kellett megvennie.

Körülbelül 25 fontot költött hetente, és azt mondta, ha nyerünk, az a kettőnké lesz

- mondta szomorúan az elmúlt napokban a Metronak Kirk.

Miután ugyanis megtörtént a csoda, és a páros elkezdte élni mesébe illő életét: közös házat vásároltak és közös, szellemvadászattal foglalkozó céget alapítottak, úgy tervezték, hogy ingatlanbirodalmat vásárolnak maguknak. Viszont míg Kirk továbbra is dolgozott, a boldog jövőjüket jelképező esküvőt tervezte és gyűrűt vásárolt szerelmének, Laura egyre furcsábban viselkedett.

Azonnal felmondott a munkahelyén, vett egy méregdrága Porschét, a közös pénzt pedig olyannyira a sajátjaként kezelte, hogy a férfinek pedig havi 1000 fontos összegeket juttatott belőle, amit bérleti díjnak nevezett.

A férfi is érezte, hogy valami nem stimmel.

Éreztem, hogy Laura vonakodik elköteleződni, és azt is, hogy a pénz körül is gond van

- mesélte a férfi.

A férfi megérzései nem csaltak, ugyanis miután hazaérkeztek bristoli barátaik esküvőjéről, Laura, mint derült égből a villámcsapás kijelentette:

nemcsak, hogy elhagyja a férfit, de viszi a pénzt és egyedül költözik be a közösen vásárolt házba is, mi több, még közös kutyáikat is magával viszi.

A kapcsolatunk valóban megromlott, szakításra mégsem gondoltam. De ő egyszer csak közölte, hogy nem akar többé velem lenni

- mondta a lapnak könnyes szemmel a férfi. Laura kijelentette, hogy a pénzből semmit nem kap. Kirk a lottótársasághoz fordult jogorvoslatért, de a válasz hidegzuhanyként érte: bár a reklámcsekken kettejük neve szerepelt, az összeget nem két embernek, hanem a lottót vásárló személynek, tehát Laurának fizették ki.

Az asszony azóta elköltözött, és valóban magával vitt mindent, Kirkkel pedig nem beszél. A férfi most könyörgőre fogta.

Csak tíz százalékot kérek. Ha továbbra is fizeti nekem a havi 1000 fontot, boldogan elmegyek, észre sem fogja venni

- szögezte le.

Borsonline