Szakadékba löktek két turistalányt a bajorországi Neuschwanstein kastélynál

A brutális támadás a népszerű turistacélpontnak számító kastély közelében lévő Marienbrücke viaduktnál történt, ahova a 30 éves amerikai férfi a szerdai nap folyamán lecsalta a 21 és 22 éves, ugyancsak amerikai állampolgárságú nőket a kijelölt sétaútvonalról, hogy egy másik, jobb kilátást nyújtó pontra vezesse őket.

A férfi ezután rátámadt a fiatalabbik nőre, akit a rendőrségi beszámoló szerint az elkövető szexuálisan zaklatni kezdett. A lány 22 éves barátnője a segítségére sietett, ám a férfi ekkor fojtogatni kezdte őt, majd az 50 méter mély szakadékba taszította őt és nem sokkal később a 21 éves nőt is. Az idősebbik turista eszméleténél volt, amikor a hegyimentők rájuk találtak, őt azonnal kórházba vitték.

A fiatalabb lány segítségére mentőhelikoptert kellett hívni, ám a rendőrség közlése szerint ő csütörtökre virradóan belehalt sérüléseibe. A férfi a tragédiát követően elmenekült a helyszínről, a rendőrségnek azonban sikerült elfognia. Gyilkosság, gyilkossági kísérlet és szexuális zaklatás gyanújával indult ellene eljárás. A rendőrség felszólította a kastélyba szerdán ellátogató turistákat, hogy aki bármilyen információval szolgálni tud, jelentkezzen a hatóságoknál.

A nyomozást elősegítendő, egy internetes oldalon keresztül a kastélynál szerdán készült képeket és videókat is várják, amelyek segíthetnek feltárni a bűneset részleteit. Az excentrikus II. Lajos bajor király által gyerekkori álmai megvalósítására emeltetett híres Neuschwanstein kastély - mely sokaknak a Disney-logóról is ismerős lehet - az egyik legnépszerűbb turistacélpontnak számít Németországban. Évente átlagosan másfél millióan látogatnak el a bajorországi kastélyhoz, nyáron pedig akár hatezret is elérheti a kastély napi látogatottsága.

