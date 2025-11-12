Keresés

Súlyosan megsebesítette apósát egy férfi Monorierdőn

2025. november 12., szerda 09:26 | MTI
Monorierdő elfogás csőbomba

A Terrorelhárítási Központ műveleti egysége fogta el azt a 66 éves férfit, aki egy csőbombával okozott súlyos sérülést 67 éves apósának - közölte a rendészeti államtitkárság szerdán a Facebook-oldalán.

  Súlyosan megsebesítette apósát egy férfi Monorierdőn

Az államtitkárság azt írta, hogy egy eladó feliratú táblát és egy sárga nejlon szatyrot talált háza kerítésére akasztva november 8-án reggel egy 67 éves monorierdői nyugdíjas. A házba indult a csomaggal, amikor az abban elhelyezett robbanószerkezet felrobbant, amitől súlyos kéz- és lábsérüléseket szenvedett.

A Pest vármegyei rendőrség nyomozói még aznap rátalálak az áldozat 66 éves sógorára, aki gyanújuk szerint legyártotta, és elhelyezte a házi készítésű bombát.

A bíróság döntése alapján a gyanúsított - aki tagadta a bűncselekmény elkövetését - letartóztatásba került.

MTI

 A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kezdeményezésére több itthoni utasbiztosító módosított a légijáratok késedelmével, illetve az orvosi segítségnyújtásokkal kapcsolatos korábbi szerződési feltételein. A piaci szereplők együttműködésének köszönhetően a szerződéses kikötések a fogyasztók számára egyértelművé váltak - közölte a jegybank szerdán az MTI-vel.

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

 Robbanás történt egy diósjenői vályogházban: a detonáció beszakította az épület tetejét, kidöntött egy falat; nagyjából a ház fele megsemmisült - közölte a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vasárnap az MTI-vel.
