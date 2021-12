Súlyosabb büntetést kér a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a kábítószer-kereskedelem miatt elítélt debreceni férfira és társaira

Megosztás itt:

Az ügyben elsőfokon a Debreceni Törvényszék járt el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata alapján. A nem jogerős ítélet szerint a Debrecenben személyi edzőként is dolgozó férfi 2018-ban a társától több kilogramm, amfetamin tartalmú kábítószert vásárolt és azt a többiek közreműködésével – részben ledarált koffein tablettával keverve – kiadagolta. A több száz adag kábítószert a vádlottak jellemzően egy debreceni edzőteremben, annak parkolójában illetve benzinkutak és áruházak parkolójában értékesítették. Egyes vádlottak lakásán további kábítószereket is lefoglaltak, illetve a személyi edzőként dolgozó férfi lakásában valamint a használatában lévő autóban Magyarországon nem engedélyezett potencianövelő és tiltott teljesítményfokozó szereket is találtak.

Az elsőfokú bíróság a személyi edzőt 5 év 10 hónap, két társát 5 év 4 hónap illetve 4 év 8 hónap, a többi vádlottat ennél rövidebb tartamú szabadságvesztésre ítélte.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész valamennyi vádlott terhére súlyosítás érdekében fellebbezett, és két kivételtől eltekintve a vádlottak illetve védőik is fellebbezést jelentettek be.

A kijelölés folytán eljáró Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a vádlottakkal szemben kiszabott szabadságvesztés aránytalanul enyhe, ezért a bűncselekmény elkövetésének összes körülményére figyelemmel azok súlyosítása indokolt. Másodfokon a Szegedi Ítélőtábla dönt.

