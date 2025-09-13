Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 13. Szombat Kornél napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar ráadás

Következik:

Négyszemközt Kapu Tiborral 18:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Súlyos sérüléseket okozott egy medve Maros megyében

2025. szeptember 13., szombat 16:03 | MTI
Erdély súlyos sérülés Maros megye Románia nagyvad Medve medve támadás

Medve támadt egy 66 éves férfira az erdélyi Maros megyében, Erdődubiste (Dubistea de Padure) település közelében. Az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett - közölte szombaton a Maros megyei rendőrfelügyelőség.

  • Súlyos sérüléseket okozott egy medve Maros megyében

A News.ro által idézett rendőrségi jelentés szerint a 66 éves férfira a falu határában támadt rá a nagyvad szombaton 12.10 órakor, miközben mezőgazdasági területén dolgozott. Az áldozatnak a súlyos sérülései ellenére sikerült eljutni a faluba, és a 112-es sürgősségi hívószámon értesíteni a hatóságokat.

Több mentőegység is a helyszínre érkezett, ahol ellátták a sebesültet. A rendőrök is a helyszínre siettek, hogy átkutassák a környéket. Az ügyben hatósági vizsgálat indult - közölték.

A Maros megyei rendőrség arról is tájékoztatott, hogy a csendőrök és a Maros megyei vadászegyesület és a helyi önkormányzat illetékesei is kiszálltak a helyszínre, hogy felkutassák, hova menekült a támadó nagyvad.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

ALDI akció: tömegek rohanták meg az üzleteket, ölték egymást a ruhákért - ez még csak a kezdet

Kapu Tiborról beszélnek vállalhatatlanul a Népszava munkatársai

Elsötétült a tévé egy pillanatra: elhunyt a népszerű időjós

Varga Barnabás miatt különleges kérést kapott a Fradi – mit szól ehhez Robbie Keane?

Gyászolnak a rajongók: elhunyt a Házasság első látásra sztárja

Mentális összeomlás az ATV stúdiójában: Hann Endre a saját számai előtt kapitulált + video

Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek

Tragikus hír: gyászól a magyar focilegenda, Dzsudzsák Balázs

A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után

További híreink

A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után

Megvesztegethető ember, aki tönkretette a tisztikart – állítja Ruszin-Szendi Romuluszról volt helyettese + videó

Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után
2
Az amerikai elnöknek most lett igazán elege a Soros-klánból
3
Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban
4
Kapu Tiborról beszélnek vállalhatatlanul a Népszava munkatársai
5
280 tinilány ellen indítottak eljárást gyilkosság és emberölés miatt Svédországban tavaly + videó
6
Charlie Kirk özvegye: Soha nem hagyom, hogy meghaljon férjem öröksége + videó
7
Nem mondott igazat a Tisza alelnöke, nem érte anyagi kár szállodáját + videó
8
A magyar baloldal célkeresztbe vette a jobboldal politikusait + videó
9
Monitor - FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát + videó
10
A magyar futball ikonikus alakjai újra telt ház előtt szerepeltek

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!