Súlyos sérülés miatt rohant a mentő egy nyíregyházi iskolához

A portál közlése szerint nagy volt a riadalom, de a gyors és szakszerű orvosi ellátásnak köszönhetően a fiú túlélte a balesetet.

Csurák Ildikó Júlia, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium intézményvezetője elmondta, a folyosón megbotlott a diák, és az egyik ajtónak esett, aminek üveggel van kirakva a teteje. Beletenyerelt az üvegbe, ami összetört, át is nyúlt rajta, ekkor vágta meg több helyen karját. Sajnos nagyobb ereket is elvágott az üveg, így nagyon vérzett. Természetesen azonnal értesítettük a mentőket – mondta az igazgató, és hozzátette: az iskolában van egészségügyi segítő, aki azonnal cselekedett, megkezdte az elsősegélynyújtást, amíg a mentők kiérkeztek. Az osztálytársai is, akikkel együtt mentek a folyosón, nagy lélekjelenlétről tettek tanúbizonyságot.

– Sok vért veszített szegény fiú, de a gyors segítségnek köszönhetően nem történt nagyobb tragédia.

Ebben a pedagógusoknak és a diákoknak is nagy szerepük volt, akik amellett, hogy nagyon megrémültek a rengeteg vér láttán, azonnal a fiúhoz siettek. A gyors orvosi ellátásnak köszönhetően pedig már azt mondhatjuk, hogy a súlyos részén túl van a gyermek – fogalmazott az intézményvezető, és hozzátette: természetesen azonnal értesítették a szülőket az esetről, az igazgatónő pedig azóta személyesen is bement a kórházba, meglátogatta a fiút.

Fotó. illusztráció (Shutterstock)