Súlyos bírságot kaphat, aki így akar spórolni

Komoly bajba kerülhet, aki nem lépett időben, és most akarja megvásárolni a télire szánt tűzifát. Már a háború kitörése óta komoly problémák támadtak a tüzelésre alkalmas fákkal: a legtöbb fatelepen ugyanis kifogytak a fából, vagy csak alig tudnak szállítani – van, ahol hat hét is eltelik, mire hozzájuthatunk a téli tüzelőhöz, ha egyáltalán kapnak még kandallófát. Ezért aztán sokan most úgy gondolkodhatnak, mindent elégetnek majd a kályhába, kazánba, hogy kiváltsák a gázfűtést. Ám csúnya bírságot kaphat, aki például kezelt fával akar fűteni.

Elvinné a spórolást a büntetés

Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint ugyanis kezeletlen fa és papír kivételével tilos bármi mást égetni. Bár kecsegtető lehet a régi, akár összetört bútorlap, vagy felújításból maradt padlóval begyújtani, ez szigorúan tilos a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet alapján.

Ide tartozik a

„kezelt” fa, tehát festett, lakkozott (pl. régi ablakkeret, ajtók, raklapok stb.),

rétegelt lemez, bútorlap,

építési fahulladék,

színes, „fényes” papírhulladék,

petpalack, műanyag hulladék,

autógumi, használt ruha, rongy,

fáradt olaj, üzemanyag is.

A jogszabály szerint, akit rajtakapnak, 100 ezer forintot kell fizetnie, ha nyílt téren éget illegálisan hulladékot, és 300 ezer forint a bírság, ha bármely anyagot engedély nélkül háztartási tüzelőberendezésben éget el.

Súlyosan környezetszennyező

Jobb ha tudjuk, a fent említett anyagok elégetésekor a bennük található, vagy kezelés következtében felhordott, különböző mérgező vegyületek a levegőbe és a hamuba kerülnek, ezáltal szennyezve a környezetet, közvetlenül károsítva az egészségünket. Ezen túl, a nem rendeltetésszerű használat miatt a készülék garanciáját is elveszíthetjük – olvasható a futsokosankampany.hu oldalon. Érdemes a szezon előtt még a fűtőberendezéseket ellenőriztetni is, ha ugyanis a tüzelőberendezés működése nem megfelelő, a tökéletlen égés során felszabaduló gázok egy része nem távozik a kéményen keresztül, így a szobában lévők egészségét – különösen a gyermekekét és időskorúakét – közvetlenül károsítja.