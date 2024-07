Strandolás közben csörgött a telefon, mínusz 19 millió forint lett a vége

"Biztonsági okokra" hivatkozva rávették áldozataikat, hogy diktálják be bankkártyájuk számát, lejárati idejét, illetve a hátulján lévő CVC-kódot is. Az adatok megszerzését követően a csalók jogosulatlanul végeztek utalást a sértett bankszámlájáról.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.