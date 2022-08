Sorozatban követett el bűncselekményeket a páros

Megosztás itt:

A vádirati tényállás szerint a 37 éves férfi és a 39 éves nő élettársi kapcsolatban állt egymással, együtt valósítottak meg bűncselekményeket.

2021 júniusában egy hölgytől vettek át 40 000,- Ft-ot, azért, hogy az összeget eljuttatják a sértett fiának, azonban ezt nem tették meg, a pénzt saját céljaikra fordították.

A terhelt hölgy 2021 augusztusában használatra egy hétre kapott egy autót, azonban a határidő lejártát követően a járművet nem vitte vissza a tulajdonosnak, azt inkább valaki másnak 290 000,- Ft-ért eladta.

A páros 2021 szeptemberében a lányuk akkori barátjától kölcsönkértek egy telefont is, de azt is és a fiú náluk lévő játékkonzolját is eladták, amivel összesen 170 000,- Ft kárt okoztak.

Az elkövetők 2021 októberében egy kamionparkolóból tulajdonítottak el 7 db tehergépkocsi akkumulátort, amit hulladékudvarban adtak le. A lopással 170 000,- Ft kárt okoztak, de a kár az akkumulátorok lefoglalásával ebben az esetben megtérült.

A vádlottak 2021 novemberében és 2022 januárjában is bejelentkeztek egy-egy panzióba, ahol több napot laktak, majd fizetés nélkül távoztak, az egyik helyen 27 000,- Ft, a másikon 131 000,- Ft kárt okozva.

Ezen túlmenően a terheltek több alkalommal jelentek meg különböző gumiszervízek területén, ahol használt gumikat, alufelniket pakoltak autójukba és elhajtottak a helyszínről. Így három helyen összesen több mint 640 000,- Ft kárt okoztak.

A Győri Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő terheltek ellen több rendbeli, többszörösen minősített lopás, sikkasztás és csalás miatt emelt vádat, velük szemben a halmazati szabályok alapján négy és fél év szabadságvesztés büntetés is kiszabható

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.

