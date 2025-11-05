Sorompót kikerülve a halálba – sokkoló részletek derültek ki a szentmártonkátai tragédiáról

Megosztás itt:

Szentmártonkáta külterületén, a település vasútállomásához közeli vasúti átkelőnél történt a baleset.

A járművezető – az elsődleges információk szerint – a félsorompó csapórúdját kikerülve hajtott a sínekre – írja a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hírportál.

Az Országos Rendőr-főkapitányság-Országos Balesetmegelőzési Bizottság megbízásából készített információs oldalon megrázó sorok jelentek meg a balesettel kapcsolatban.

– Felfoghatatlan. Tragédia. Minden baleseti halál értelmetlen, de az, ami kedden este Szentmártonkátán történt, az megmagyarázhatatlan. Tilos jelzésen áthaladás, ráadásul vasúti átjáróban a leeresztett félsorompót kikerülve

– olvasható a Baleset-megelőzés elnevezésű közösségi oldalon.

– Nem tudjuk, és talán soha nem fogjuk megtudni, hogy mi is hangzott el az utolsó percben az autóban utazók között. Azt tudjuk, hogy az ötszemélyes személyautóban hatan utaztak. Közülük öten a helyszínen életüket vesztették, amikor a Tokaj Intercity vonattal ütköztek.

Öt fiatal meghalt. Előttük volt még az élet

– írták az illetékesek.

Hozzátették: a legidősebb férfi is mindössze 29 éves volt, míg a legfiatalabb 16. Egy 19 éves lányt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán