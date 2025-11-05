Keresés

Kék hírek

Sorompót kikerülve a halálba – sokkoló részletek derültek ki a szentmártonkátai tragédiáról

2025. november 05., szerda 11:48 | Szoljon.hu
áldozatok fiatalok vonatbaleset Szentmártonkáta megrázó részletek

Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették. Az áldozatok fiatalak, a szerencsétlenség pedig – mint kiderült – elkerülhető lett volna.

  • Sorompót kikerülve a halálba – sokkoló részletek derültek ki a szentmártonkátai tragédiáról

Szentmártonkáta külterületén, a település vasútállomásához közeli vasúti átkelőnél történt a baleset.

A járművezető – az elsődleges információk szerint – a félsorompó csapórúdját kikerülve hajtott a sínekre – írja a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hírportál.

Az Országos Rendőr-főkapitányság-Országos Balesetmegelőzési Bizottság megbízásából készített információs oldalon megrázó sorok jelentek meg a balesettel kapcsolatban.

– Felfoghatatlan. Tragédia. Minden baleseti halál értelmetlen, de az, ami kedden este Szentmártonkátán történt, az megmagyarázhatatlan. Tilos jelzésen áthaladás, ráadásul vasúti átjáróban a leeresztett félsorompót kikerülve

– olvasható a Baleset-megelőzés elnevezésű közösségi oldalon.

– Nem tudjuk, és talán soha nem fogjuk megtudni, hogy mi is hangzott el az utolsó percben az autóban utazók között. Azt tudjuk, hogy az ötszemélyes személyautóban hatan utaztak. Közülük öten a helyszínen életüket vesztették, amikor a Tokaj Intercity vonattal ütköztek. 

Öt fiatal meghalt. Előttük volt még az élet

– írták az illetékesek.

Hozzátették: a legidősebb férfi is mindössze 29 éves volt, míg a legfiatalabb 16. Egy 19 éves lányt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

 

 

Legfrissebb híreink

Elhunyt Jenei Imre

Elhunyt Jenei Imre

 Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Jenei Imre, aki a magyar és a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt, valamint 1986-ban BEK-győzelemig vezette a Steaua Bucuresti csapatát.
Halálos lángok Pesterzsébeten és Gyódon

Halálos lángok Pesterzsébeten és Gyódon

 Egy ember meghalt egy pesterzsébeti tűzben, egy pedig Gyódon, ahol egy kisház égett - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szerdán az MTI-vel.

Háború Ukrajnában

Jogerős ítéletet mondtak a beteglelkű apáról

Jogerős ítéletet mondtak a beteglelkű apáról

 Szexuális erőszak bűntette és többrendbeli gyermekpornográfia bűntette miatt jogerősen 15 év fegyházbüntetésre ítélt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla egy férfit, aki pornográf képeket készített hatéves kislányáról - tudatta a táblabíróság döntését kedden a Győri Fellebbviteli Főügyészség az MTI-vel.
