Sokkot kapott az édesanya, amikor kilépett az ajtón: pókhálók borítottak be mindent a városban

Azt hitte egy édesanya, hogy előrehozott Halloweent tartanak a lakóhelyén. Sarah Longfellowot ugyanis szó szerint a hidegrázás kapta el, amikor az egyik reggel körbenézett az angliai Castlefordban.

Egy éjszaka alatt ugyanis egy komplett parkot borítottak be a vastag pókhálók: a növényeken, a korláton, a virágokon, mindenütt ott voltak a hálók. Sarah 3 éves fiával, Cainnel közelebb ment az egyik bokorhoz, aztán hirtelen

az egyik állat a szájába mászott a nőnek.

Ezután tüzetesebben is megnézték a hálókat. – Én nagyon félek a pókoktól, de a fiam imádja őket. Ezért mentünk közelebb a hálókhoz. Akkor derült ki számunkra, hogy nemcsak pókok, hanem hernyók is vannak a hálókban. Egészen lenyűgözővé vált számunkra a természet - mesélte a DailyStarnak Sarah.

A nő akkor pánikolt be igazán, amikor a szájába mászott az egyik pók, és attól félt, hogy allergiás reakciót vált ki nála a csípés. Otthon utánanézett az interneten, és kiderült, hogy ártalmatlan fajról van szó. – Ez azért elég megnyugtató volt. A hernyóknak azért örültem, mert a fiam is imádja őket, van egy hernyós mesekönyve is - mondta az édesanya. A hernyókról kiderült, hogy hermelinmolyok, és azért szőnek hálót, hogy megvédjék magukat a madarak ellen. A kibújó lepkéknek pedig a hermelinhez hasonlóan fehér, szürkés színük lesz.

