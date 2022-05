Sokkot kapott a menyasszony, az esküvő előtt jött rá szerelme szörnyű titkára

Megosztás itt:

A TikTokon mesélte el borzalmas történetét egy Maria nevű fiatal nő. A menyasszony részletesen elmesélte sokkoló élményeit, amelyek esküvője előtt mindössze három hónappal történtek.

– Képzeld el, hogy jegyben jársz, három hónap van már csak hátra az álomesküvődig, a meghívókat kiküldtétek, és egy teljesen átlagos csütörtöki napon

megtalálod a vőlegényed számítógépén az elrejtett mappát, ami a lánytestvéreid és a kolléganői fotóival van megtöltve.

– írja közösségi oldalán Maria.

Bizarr történetét azonban itt nem hagyta félbe: az exmenyasszony további videókban részletezte a folytatást.

– Amikor rájöttem erre a borzalmas dologra, amit a vőlegényem csinált, megmondtam neki, hogy ha nem fordul szakemberhez, hamarosan a szexbűnözők nyilvántartásába fog kerülni. Erre ő csak annyit válaszolt:

Tudom.

– Sosem felejtem el az érzést, ami ekkor elragadott – magyarázta a lány.

Maria azóta több pozitív hangvételű videót is posztolt TikTok-oldalán, amik alapján már kiheverte a rettenetes élményeket. Tartalmai alatt számtalan kommentben fejezték ki együttérzésüket és támogatásukat a lány felé: többen jelezték felé azt is, hogy a jegyesség felbontásával nemcsak önmagát, de testvéreit is megmentette.

Borsonline