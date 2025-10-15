Keresés

Sokkoló tragédia a síneken Veszprém és Kádárta között

2025. október 15., szerda 13:27 | MTI
gázolás tragédia vonatbaleset

Halálos baleset történt szerdán a Veszprém és Kádárta közötti vasúti szakaszon, ahol a Bakony InterCity elgázolt egy embert - számolt be az MTI

  • Sokkoló tragédia a síneken Veszprém és Kádárta között

A szerencsétlenség miatt a forgalom leállt, a Bakony fővonalon jelentős fennakadásokra kell számítani. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a vonaton mintegy ötven utas rekedt, akiket a helyszínre érkező mentesítő busz szállított el.

A Mávinform arról tájékoztatott, hogy a Bakony és a Göcsej InterCity vonatok útvonalát rövidítették: Ajka, Veszprém és Hajmáskér között pótlóbuszok közlekednek. A vonatok Hajmáskérnél fordulnak vissza a főváros felé, súlyos fennakadásokat okozva ezzel a térségi közlekedésben.

