Sokkoló tragédia a síneken Veszprém és Kádárta között

A szerencsétlenség miatt a forgalom leállt, a Bakony fővonalon jelentős fennakadásokra kell számítani. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a vonaton mintegy ötven utas rekedt, akiket a helyszínre érkező mentesítő busz szállított el.

A Mávinform arról tájékoztatott, hogy a Bakony és a Göcsej InterCity vonatok útvonalát rövidítették: Ajka, Veszprém és Hajmáskér között pótlóbuszok közlekednek. A vonatok Hajmáskérnél fordulnak vissza a főváros felé, súlyos fennakadásokat okozva ezzel a térségi közlekedésben.