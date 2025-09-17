Sokkoló támadás Miskolcon: késsel támadt a társaira, halálra szúrhatta volna őket

Megosztás itt:

Brutális bosszúhadjárat Miskolcon! Döbbenetes részletek derültek ki a szociális otthoni késelésről.

A pokoli nap eseményei

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki egy miskolci szociális otthonban elszabadult pokollá tette lakótársai életét. A gyanúsított, aki évek óta az intézmény lakója, a rendőröknek bevallotta, hogy eltervezte a támadást, mert úgy érezte, a többiek zaklatták és szidalmazták. A borzalmas események egy hétfő délutáni, látszólag békés pillanatban vettek brutális fordulatot.

A férfi egy konyhakéssel a kezében először egyik lakótársára rontott rá, és hasba szúrta őt. A megtámadott áldozatnak sikerült kicsavarnia a kést a támadó kezéből, és halálos félelemben menekült segítségért. A támadó azonban nem állt le. Visszatért a szobájába, ahol egy újabb kést vett magához, és folytatta a vérfagyasztó ámokfutást. Átment egy másik lakrészbe, és egy ott élő férfit szúrt meg oldalba, majd továbbállt, és egy női lakót szidalmazott, megütött, és késsel fenyegetett. Végül egy negyedik lakóval is kegyetlen módon bánt el, őt többször megütötte.

A támadás után maradt hátra a döbbenet és a rettegés. Az áldozatok közül az egyik életveszélyes, a másik súlyos, a harmadik pedig könnyű sérüléseket szenvedett.

Felelősségre vonás és a jövő

A támadó hidegvérű és tervezett cselekedetei miatt a bíróság úgy döntött, hogy a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt a legszigorúbb intézkedés a letartóztatás. A Miskolci Törvényszék közleménye szerint a férfi most a rácsok mögött várja, hogy bíróság elé állhasson. A szociális otthon falai között azonban a történtek örökre nyomot hagytak, és a lakók rettegve gondolnak vissza a napra, amikor a biztonságosnak hitt otthonuk egy pillanatra a horror helyszínévé vált.

A támadás háttere és a motiváció

A támadó az utóbbi időben többször is jelezte az intézményvezetőnek, hogy „gondja van” lakótársaival. A nyomozás során kiderült, a gyanúsított úgy érezte, a többi lakó zaklatja és szidalmazza, ezért eltökélte, hogy „leszámol” velük. Ez a bosszúvágy vezérelte a brutális támadások elkövetésekor. A nyomozók most azon dolgoznak, hogy teljes mértékben feltárják a tragédia hátterét.

Forrás: MTI

Fotó: Canva