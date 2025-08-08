Sokkoló késelést történt Szolnokon

Megosztás itt:

A sokkoló eset, a hatalmas rendőri jelenlét felborzolta a kedélyeket a városban, mindenki csak azt kérdezgette, mi történhetett pontosan. A rendőrök péntek reggel végre kiadták a hivatalos közleményt a szolnoki késelés kapcsán.

Augusztus 7-én, csütörtökön délután valakit nyakon szúrtak a Jubileum téren.

– Délután érkezett a bejelentés, miszerint két férfi összevitatkozott a szolnoki vasútállomásnál, majd a szóváltást követően egyikük a nyakán megsebezte vitapartnerét. A rendőri egységek nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, akik azonnal lezárták a késelés helyszínét, és megkezdték a nyomozást. A rendőrök súlyos testi sértés kísérlet gyanúja miatt előállították a támadót a Szolnoki Rendőrkapitányságra – számolt be a helyzetről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A teljes cikket ITT érheti el.

Fotó: Nagy Balázs

szoljon.hu