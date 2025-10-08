Sokkoló eset Komáromban: ittas férfi támadt a vasutas nőre

Megosztás itt:

A vádirat szerint a sértett nő 2023. december 28. napján külső forgalmi szolgálattevőként dolgozott a komáromi vasútállomáson, amikor a szolgálati átjárónál, a vasúti síneknél 14 óra 30 perc körüli időben szóváltásba keveredett az ittas állapotban lévő elkövetővel, akit a vágányok elhagyására szólított fel.

Az elkövető emiatt a sértettet arcul ütötte. A sértett az ütés következtében nem szenvedett sérülést, de a szemüvege és a sapkája a fejéről a földre esett. Ezt követően a sértett munkatársai az elkövetőt a helyszínről elkísérték.

Az ügyészség indítványára a Tatabányai Járásbíróság a férfit 2 év, végrehajtásában 3 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, a próbaidő tartamára elrendelte a pártfogó felügyeletét.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész, elkövető és védő is tudomásul vette, így az jogerőssé vált.