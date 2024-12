Már most sok dolguk van karácsonyi esetek miatt is a tűzoltóknak

Megosztás itt:

Egy családi ház konyhájában keletkezett tűz Szentgyörgyvölgyön, a Kossuth Lajos utcában. Az épületbe két tűzoltó teljes légzésvédelemben hatolt be - közölte a Katasztrófavédelem. A helyszínre mentő is érkezett. Egy nagyjából 100-120 négyzetméteres lakóház konyhájában is tűz keletkezett. A helyiség és a mellette lévő kamra teljesen kiégett, a lángok a lakás többi részét nem érték el, viszont az épület megtelt füsttel, a falak kormosak lettek.

Tűz ütött ki az éjjel egy nagykökényesi, József Attila úti házban. A tűzoltók behatoltak a lakásba és egy embert az ablakon át kimentettek. A konyhában háztartási gépek gyulladtak meg, az egységek egy vízsugárral elfojtották a tüzet, átszellőztetik az épületet.

Kigyulladt egy nagyjából húsz négyzetméteres garázs tetőszerkezete Meződön, a Ságvári utcában. A tűzoltók eloltották a tüzet, és megbontották a garázs tetejét, illetve a belső álmennyezetet is, izzó gócok után kutatva.

Tűz volt Békéscsabán is, a Fiumei úton egy nagyjából hatvan négyzetméteres, könnyűszerkezetes épületben keletkezett tűz, a melléképületben tűzifát, gumit, kerti gépeket és szerszámokat tároltak. A tűzoltók eloltották a tüzet.

Tűz ütött ki egy pusztaszabolcsi, Adonyi úti épületben, a konyha csaknem teljes terjedelmében égett. Eloltották a lángokat, egy gázpalackot kivittek az épületből, amelyet hőkamerával átvizsgáltak, valamint átszellőztették a házat.

December 25-én hajnalban kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy homlokrakodó Kocsér külterületén, az V.-dűlőben.

A nagykőrösi önkormányzati tűzoltók eloltották a munkagépet, azután visszahűtötték a homlokrakodót és elvégezték az utómunkálatokat.

