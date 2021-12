„Soha ne add fel” – Innen üzent a börtönre ítélt Aurelio

Megosztás itt:

Egy edzőteremből jelentkezett be Aurelio, akit múlt hét szerdán ítéltek jogerősen 2 év és 3 hónap börtönre emberrablásért.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Igaz, a történetnek már csak azért sincs vége, mert esélye lehetne arra, hogy egy svájci börtönben töltse le a kiszabott éveket. Kettős állampolgárként ugyanis erre lehetőséget biztosít számára a nemzetközi bűnügyi jogsegély intézménye, erről kedd reggel a számolt be.

Aurelio azonban még reménykedik, hiszen az ügy nem lefutott, ügyvédjéval a Kúriához fordul.

Addig is ezt üzente az edzőteremből: Never give up, azaz, soha ne add fel!

A kép ide kattintva tekinthető meg!

Aurelio

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Fotó: Ripost