SMS-ben zaklatta diákjait a katolikus suli kéjenc tanárnője

A 39 éves Julie Kinsey Hoover egy diákjának szexuális tartalmú üzeneteket küldött, míg egy másik, 17 éves tinit alkoholfogyasztásra biztatott, és még hozzá is dörgölőzött a floridai keresztény iskola bálján.

A nőt, aki 2008 óta tanított az intézményben, a történtek után letartóztatták – írja a Daily Star. A vesztét az okozta, hogy az üzeneteit meglátta az egyik kiszemeltje édesanyja, aki jelentette is a látottakat. A pikáns felhívásokat Julie már március óta küldözgette, de valószínűleg nem sikerült becserkésznie a fiút, később ugyanis másnál próbálkozott.

A nőnek a szexuálisan erősen túlfűtött üzenetein kívül egy másik tini zaklatása miatt is felelnie kell. Ő állítja, a tanárnő egy iskolai bálon megpróbálta leitatni, majd tánc közben neki rázta a fenekét, és többször hozzá is dörgölte hátsó felét. A fiatalok által elmondottakat több tanú is megerősítette, az ügyben tart a nyomozás - írta a Metropol.

Borsonline